Valitsus toetab kirikuid 8,2 miljoni euroga

Valitsus otsustas toetada Eestis tegutsevaid kirikuid 8,2 miljoni euroga, millest 6,8 miljonit eurot saab Eesti Evangeelsele Luterliku Kirik (EELK) ja 1,4 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK). "Mul on hea meel, et Eesti riigil on jätkuvalt säilinud südametunnistus, mille olemasolu noor Eesti Vabariik omandireformi käivitades paarikümne aasta eest tõestas ning paari aasta eest Narva Aleksandri kirikut pankrotipesast välja osta aidates kinnitas," ütles EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Kirikud loobuvad toetuse eraldamisega seoses varasematest varalistest vaidlustest, ütles riigihalduse minister Jaak Aab valitsuse pressikonverentsil.

Täpsemalt otsustas valitsus omandireformi reservfondist eralda vahendid tagastamatu toetusena toetuse andmiseks kirikutele sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

EELK plaanib 6,8 miljoni euro suuruse toetuse eest 2 miljoni euroga restaureerida Tallinna Toomkirikut, 1,2 miljonit eurot paigutada Mustamäe sakraalhoonete ehituse, renoveerimise ja soetuste toetuseks ning kasutada 3,6 miljonit eurot ühiskonda suunatud tegevusega seotud ülesannete täitmiseks ja investeeringuteks toetuseks.

EAÕK plaanib 1,4 miljoni euro suurust toetust kasutada Saaremaa juba toimiva nunnakloostri edasiste rajamistööde toetamiseks ja hilisemalt ka mungakloostri rajamiseks.

EELK peapiiskop Urmas Viilma pöördus 20. detsembril valitsuse poole taotlusega omandireformi reservfondist sõja ja okupatsiooni käigus tehtud ülekohtu heastamiseks, selgub eelnõust, mille riigihalduse minister Jaak Aab esitas valitsusele 22. detsembril. EAÕK esitas oma taotluse 22. detsembril.

Pika vaidluse õiglane lõpp

Valitsuse otsus tähistab Viilma sõnul pika, vaidlustest pingestatud ja ebakindlust süvendanud perioodi lõppu Eesti Vabariigi ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) suhetes. "Vabariigi Valitsuse värske otsus on aluseks keeruliste ja aastateks patiseisu jõudnud omandivaidluste kiireks, samas rahulikuks ja osapooli rahuldavaks lahendamiseks," ütles ta.

Olulisim on tema sõnul see, et tänase otsuse täitmise järel lõppeb Eesti Vabariigi ja EELK vahel paar aastakümmet kestnud omandivaidlus Niguliste kiriku kinnistu, hoone ja omaaegsele Niguliste kogudusele kuulunud varade küsimuses. "See probleem on olnud nende pikkade aastate kestel kõikide peaministrite ja peapiiskoppide, samuti kultuuriministeeriumi ja konsistooriumi heade ja töiste suhete varjutajaks," tõdes Viilma. "Vaidlus nimetatud küsimuses Eesti Vabariigi ja Tallinna Linnavalitsuse vahel jõudis isegi Riigikohtuni, kus EELK õigus Niguliste kinnistule sai lõpliku kinnituse. Sellest hoolimata jäi viimane samm Vabariigi Valitsuse poolt aastateks astumata."

"Peaminister Jüri Ratase ja tema juhitud valitsuskoalitsiooni ametisse asudes algasid läbirääkimised riigi ja kiriku vahel lõppeva aasta alguses uuesti ning vältasid kogu aasta," jätkas Viilma. "Kõrgetasemelised ja valitsuskoalitsiooni kõigi erakondade mitmete ministrite osalusel toimunud läbirääkimised päädisid talve hakul kokkuleppega, mis väljendus EELK poolt esitatud ametlikus taotluses ja Vabariigi Valitsuse äsjases otsuses."

Riigil on südametunnistus

"Mul on hea meel, et Eesti riigil on jätkuvalt säilinud südametunnistus, mille olemasolu noor Eesti Vabariik omandireformi käivitades paarikümne aasta eest tõestas ning paari aasta eest Narva Aleksandri kirikut pankrotipesast välja osta aidates kinnitas," ütles peapiiskop. "EELK on tänase otsuse eest tänulik, sest see võimaldab osapooltel astuda Eesti Vabariigi 100. juubeliaastasse lepitatult ja rõõmsa südamega."

Valitsuse omandireformi reservfondi jääk ennekirikutele raha eraldamist on 16,8 miljonit eurot. Toetuse kasutamiseks sõlmib rahandusministeerium pärast korralduse vastuvõtmist kirikutega lepingu, milles fikseeritakse korraldusega eraldatud raha kasutamine sihtotstarvete kaupa.

Peaminister Jüri Ratas märkis möödunud neljapäeval valitsuse pressibriifil, et valitsus on viimasel ajal sageli kohtunud kirikujuhtidega, et lahendada erinevaid küsimusi ning ta avaldas lootust, et ka nüüd esile kerkinud hüvitise nõue saab lahenduse.

Jaani kiriku küsimus veel lahtine

Kuigi valitsuse istungi päevakorras oli sees Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Tallinna Jaani kogudusele Tallinnas Vabaduse väljaku ääres paikneva Jaani kiriku aluse kinnistu andmine, siis valitsus selles osas otsust ei teinud.

Valitsus avas aruteluks punkti 5.4 Tallinna Jaani kogudusele kiriku aluse maa andmise kohta ja otsustas võtta selle neljapäevasest päevakorrast välja, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Päevakorra kohaselt kavandas valitsus anda rahandusministeeriumile nõusoleku tasuta võõrandada EELK Tallinna Jaani kogudusele Tallinnas Vabaduse väljak 1 asuv kinnistu.

Tegemist on Tallinna Jaani kiriku aluse maaga. Harju maavanema 9. mai 2016. aasta korraldusega seati sellele hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Tallinna Jaani koguduse kasuks.