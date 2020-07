Valitsus toetas Porto Francole 39,4-miljonise laenu andmist

"Minu jaoks on see alles esimene kriis, kuid mulle on jätnud väga hea mulje meie riigi ametkondade abivalmidus ja soov keerulisel ajal tulla ja küsida, et mehed, mida meie teha saame, kas on kohta kuhu riik võiks õla alla panna," rääkis Porto Franco OÜ juhatuse esimees Rauno Teder. "Selge see, et riik saab ettevõtjat toetada ainult ajutiselt ja päriselus peavad ikka ettevõtjad läbi maksude riiki üleval pidama."

Porto Franco arenduse kogumaksumus on ligi 200 miljonit eurot, millesse osanikud on panustanud enam kui 100 miljonit eurot. 102 miljonit laenatakse pankade sündikaadilt, mille põhipartner on Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipank (EBRD) ja kohaliku laenupartnerina toetab projekti Luminor pank. Tänase valitsuse otsusega sildfinantseerib Kredex EBRD pangalaenu avanemiseks Porto Franco arendust.

Porto Franco on läbi aegade Eesti suurim arendusprojekt, üldpinnaga 150 000 m². Laenuleping Porto Franco ja pankade vahel allkirjastati 28. veebruaril. 102 miljoni eurone sündikaatlaen EBRD-lt ja Luminor Pangalt on suurim laenusumma, mis seni Baltimaade kinnisvaraarendusesse suunatud.

"Allkirjastasime veebruari lõpus EBRD ja Luminoriga sündikaatlepingu 102 miljoni euro laenu saamiseks, kuid enne laenu avanemist jõudis majanduse seisata pandeemia. Seetõttu soovibki EBRD koroonakriisist tingitud majanduse pidurdumisega kaasnevaid riske maandada ning peab oluliseks, et Porto Franco osanikud panustaksid varasemalt lepitust rohkem rahalisi vahendeid ehituse algfaasis. EBRD laenu avanemiseks saamegi laenu Kredexilt ja see rahuldab EBRD-d, et kindlustada juba allkirjastatud pangalaenu võimalikult kiire sisenemine Eesti majandusse," selgitas Porto Franco OÜ juhatuse esimees Rauno Teder.

Kallis suurehitis Tallinna mereväravas

"Kasutan võimalust, et Porto Franco ehitajate, rentnike ja aktsionäride nimel tänada kogu Eesti valitsust usalduse eest, mis on väljendunud riigipoolse abikäe ulatamises Kredexi sildlaenu näol, et saaksime üheskoos valmis uue Eesti vabariigi aegse kalleima suurehituse Tallinna mereväravas, millesse investeeritakse kokku 200 miljonit eurot," ütles Teder. "Eriti soovin ma Porto Franco poolt julgust mõelda ka edaspidi raamidest välja Kredexi juhatusele ja nõukogule ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi tublidele inimestele, kes kriisimeetmete välja töötamisel andsid oma parima, et ka ehitussektorile tuua kergendust."

Teder lisas, et olles ise noorema põlvkonna ettevõtja, on ta ainult kuulnud legende, kuidas eelmise kriisi ajal sammuti võhivõõrana, avaldus näpus, majandusministeeriumisse, kus räägiti oma lugu ära ja sammuti välja sadadesse miljonitesse kroonidesse ulatunud Kredexi käendustega. "Ja riik ei saanud sellest mingit kahju," rõhutas Teder.

Teder lisas, et Kredexi laen pole tavapärane laen või käendus, tegemist on sildlaenuga, mis tähendab, et kõik Kredexilt taotletud summad kasutatakse sildlaenuna enne pangalaenu avanemist ja tagastatakse peale ehituse kasutusloa saamist – vahendid selleks on EBRD-ga sõlmitud lepingus olemas. "Nii meie kui otsuse tegijate jaoks on oluline, et Eestisse tuleks 102 miljonit eurot investeeringuks, sest selle pealt laekub riigieelarvesse lisaks makse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvutuste järgi hinnanguliselt 23,5 miljonit eurot," ütles Teder.

Tööd saavad kohalikud inimesed

Porto Franco projekti ehitusprotsessis kasutatakse Eesti allhankijaid. Juba sõlmitud välismaiste töövõtulepingute lõpetamine ja uute kodumaiste sõlmimine vajab head koostööd ehitust finantseerivate pankadega. Porto Franco on koroonakriisi ajal vahetanud välja kõik välismaised töövõtjad Eesti töövõtjate vastu – tänaseks on kõik vanad ehitus- ja tarnelepingud lõpetatud. "Et anda tellimusi kohalikele tootjatele, vahetasime välja ka fassaadi- ja klaasitarnijad Eesti omade vastu. Sellisel viisil loome kriisi sisenevas ehitussektoris 400–500 uut töökohta kohalikule tööjõule ja anname tööd 150–200 töölisele Eesti tehastes," rääkis Teder.

Porto Franco osanik on pikaajaline EBRD ja Kredexi partner aastast 2007 ja koostöös on tehtud projekte 250 miljoni euro suuruses mahus. Koostöö Kredexi ja EBRD-ga on strateegiline Eesti ehitusekspordi idasuunalisel arendamisel ja jätkub ka eelolevatel aastatel.

Porto Franco on unikaalne kinnisvaraarendus, mis avab Tallinna kesklinna merele, olles pealinna ainus mereäärne ettevõtlus- ja vaba aja veetmise piirkond. Porto Franco arendusse investeeritakse 190 miljonit eurot ning uues mitmefunktsioonilises linnakvartalis saab olema pinda enam kui 150 000 m2. Porto Franco kompleks koosneb kolmest maa-alusest korrusest 1 170 kohalise parkimismaja ja kaubanduse üüripindadega ning viiest maapealsest korrusest kaubanduskeskuse, bürookeskuse ja hotelli tarbeks. Porto Franco 150 000 m² hakkavad tegutsema kohvikud ja restoranid, hotell, hüpermarket ning hulganisti ettevõtteid nii kauplustena kui ka büroopindadel. Esmajoones valmis moodsa kontseptsiooniga hotell Citybox, mille avamine on 1. augustil 2020.