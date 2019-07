Valitsus toetas riigieelarve revisjoni korraldamist

Valitsus toetas neljapäevasel kabinetinõupidamisel riigieelarve laiapõhjalise revisjoni korraldamist, et riigi kulutused üle vaadata ja hinnata nende vajalikkust.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on oluline, et Eesti riik toimiks võimalikult efektiivselt ning iga euro kulutamine oleks hästi põhjendatud, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

"Riigieelarve revisjon peab andma meile tervikliku pildi riigi tegevustest ja teenustest ning näitama, kas neile tehtavad kulutused on õigustatud. Kui me lõpetame ebavajalikud ja dubleerivad tegevused, saame kokku hoitava raha suunata valdkondadesse, kus on järeleaitamist kõige rohkem tarvis," märkis Ratas.

Riigieelarve revisjoni eesmärk on luua riigi eelarvestrateegias vabu vahendeid ehk fiskaalruumi, mis võimaldaks raha ümber suunates finantseerida valitsuse prioriteetsete eesmärkide elluviimist, teatas rahandusministeerium.

"Eelarve revisjon on osa riigireformist. Meie eesmärk on tõhus riik, mis pakub teenuseid mõistlikult ning suunab tähelepanu ja vahendeid sinna, kus sellest on puudus," ütles rahandusminister Martin Helme pressiteate vahendusel.

"Ümberkorraldustega soovime saavutada samade vahenditega paremaid tulemusi või samu tulemusi vähemate vahenditega. Et olla edukas ka edaspidi, peab valitsusel olema paindlikult võimalik muutuvate oludega kohaneda ning selleks tuleb kriitiliselt hinnata, kas tavapäraseks saanud kulutused on enam põhjendatud," lisas ta.

Riigieelarve revisjoni tehakse eri ministeeriumide valitsemisalade koostöös ja seda koordineerib rahandusministeerium. Revisjoni veab juhtkomisjon, mille moodustab ja mida juhib rahandusminister. Juhtkomisjoni toetavad töögrupid analüüsi ja ettepanekute tegemisega.

Edaspidi saab riigieelarve revisjon osaks riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamise protsessist.