Eesti toetused toetused meelitavad lätlasi. Valka kihelkonnaduuma saatis Läti peaministrile ja rahandusministrile kirja, milles soovitakse leida lahendus olukorrale, kus paljud Valka elanikud deklareerivad oma elukohaks Valga linna, kuigi elavad tegelikult Lätis edasi.

Kirjas juhitakse tähelepanu sellele, et olukord tekitab kahjusid Valka eelarvele ning iga aastaga on omavalitsusel järjest raskem oma funktsioone täita, kuna eelarve koostamisel ei võeta arvesse olulist osa elanikest, kirjutab Maaleht.

Kui aastal 2011 oli Valga linna end deklareerinud 647 Läti kodanikku, siis 2018. aastaks on nende arv kasvanud 1384-ni, mis on üle kümne protsendi Valka omavalitsuse elanikest.

Valga vallavalitsuse kommunikatsiooni juht Põim Kama selgitas juulikuus Maalehele, et eelkõige tullakse Eesti poolele tööle ning sissekirjutus on töötasu maksustamise seisukohast töötajale kasulikum. "Ka mitmed toetused on siin pool piiri kõrgemad, eriti lastega seotud sotsiaalvaldkonna tugistruktuurid on paremini arenenud. Sageli juhtub, et inimesed tulevadki tõesti siia elama, alguses tööle ning pärast tulevad ka pered järele."