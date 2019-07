Valmis juhend toidu ohutuks annetamiseks

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

"Nii nagu ka varem, siis "kõlblik kuni" kuupäeva ületanud tooteid tarbijale anda ei tohi. Siiski annab juhend võimaluse "kõlblik kuni" tooted päev enne sügavkülmutada," ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Veterinaar- ja Toiduametil (VTA) on valminud heategevusasutustele ja -organisatsioonidele mõeldud juhend, mis selgitab ja annab juhiseid, kuidas annetada toitu, et see oleks tarbijale ohutu.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on juhend mõeldud organisatsioonidele, kes tegelevad toidu annetamisega heategevuslikul eesmärgil. "Juhend on tõhusaks toeks, et tagada ohutus toidu vastuvõtmisel, hoiustamisel ja jagamisel. Juhend selgitab ka toidu annetamisega seotud mõistete ja nõuete sisu ning toimingute olemust," lausus Kalda.

Toiduohutuse juhend annab heategevusorganisatsioonidele ülevaate selle kohta, millistel tingimustel on võimalik nii "parim enne" kui ka "kõlblik kuni" märgisega toitu annetada. "Nii nagu ka varem, siis "kõlblik kuni" kuupäeva ületanud tooteid tarbijale anda ei tohi. Siiski annab juhend võimaluse "kõlblik kuni" tooted päev enne või toidu aegumisega samal kuupäeval sügavkülmutada ja neid abivajajatele ka hiljem jagada," selgitas Kalda.

Juhendist saab annetaja ühtlasi teada, millised toidud sobivad või ei sobi sügavkülmutamiseks. "Näiteks liha, kala ja küpsetised sobivad sügavkülmutamiseks, kuid toores muna ja jogurt mitte," tõi Kalda välja.

VTA juhib tähelepanu, et kõigil toitu külmutavatel ettevõtetel peab olema selleks ametilt saadud vastav tegevusluba.

Juhendiga on võimalik tutvuda VTA kodulehel.