Juba sel pühapäeval, 31. detsembril 2017 kell 18 tuleb Nordea kontserdimajas esitusele Pärt Uusbergi poolt Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kirjutatud kooriteos "Eestimaa atmosfäärid”, mis koosneb laste-, nais-, mees- ja segakooritsüklitest ning neid põimivatest regilauluseadetest puhkpilliorkestrile. Muusikat saadavad kaadrid Eestimaa loodusest erinevatel aastaaegadel.

Laval on kokku üle 200 noore laulja ja muusiku. Tunnipikkuse teose kannavad ette üleriigilised noortekollektiivid – Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestiline poistekoor KALEV (dirigendid Indrek Vijard ja Kuldar Schüts), üle-eestiline tütarlastekoor ILMALILLED (dirigendid Ave Sopp ja Vilve Maide), üle-eestiline neiduekoor LEELO (dirigent Külli Kiivet), Eesti Noorte Segakoor (dirigent Silja Uhs) ja Eesti Noorte Puhkpilliorkester (dirigent Sirly Illak-Oluvere).

Pärt Uusbergi sõnul oli Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks tellitud tunniajalise teose kirjutamine põnev väljakutse: "Minu teada ei ole üle-eestilised noortekollektiivid kunagi varasemalt niivõrd mastaapses vormis ühinenud. See ülesanne ei olnud esmapilgul lihtne: kuidas panna kokku neli koori ja puhkpilliorkester? Põhiline põhjus, miks aga otsustasin sellele väljakutsele jah öelda, oli siiras tänu selle eest, mida ise kogesin Eesti Noorte Segakooris ja Eesti Noorte Puhkpilliorkestris osaledes.” Teosest rääkides sõnas autor, et mõeldes teose ideele ja kontekstile, seostus talle kohe Eestimaa aastaring: "Usun, et meil, eestlastel, on põhjust sügavalt tänulik olla, et elame maal, kus iga aastaaeg on niivõrd oma nägu.”

Muusikat saadavad Madis Reimundi kaadrid Eestimaa loodusest erinevatel aastaaegadel, millele on loonud lavakujunduse kunstnik Getter Vahar ning valguslahenduse Priidu Adlas. Kontserdi seob tervikuks helikunstniku Mait Visnapuu loodud helilised vahekujundid.

Piletid 8/12 EUR on müügis Piletilevi müügipunktides.

Üle-eestilised noortekollektiivid on ajavahemikus 1994-2003 loodud koorid ja puhkpilliorkester, mille eesmärk on koondada pillimängu- ja lauluhuvilisi noori üle kogu

Eesti ja anda seeläbi suuremat väljundit oma musikaalsuse rakendamisel. Aastatega on kollektiivid kujunenud vabariigi tugevaimateks kontsertkollektiivideks ning noppinud konkurssidel mitmeid auhinnalisi kohti nii Eestis kui ka välismaal.

"Eestimaa atmosfäärid” on üks 2015. aastal toimunud EV100 muusikasündmuste ideekonkursi võitjatest. Kontsert kuulub Eesti Vabariik 100 muusikaprogrammi. Vaata programmi kõiki sündmusi www.ev100.ee.