Vanalinna müüri hakkab Kapiteli abiga ehtima kaunis valgus

Tallinna linn ja kinnisvaraettevõte Kapitel sõlmisid täna heade kavatsuste memorandumi, mille kohaselt investeerib Kapitel Tallinna vanalinna müüride ja tornide fassaadivalgustuse rajamisse enam kui 800 000 eurot. Projekti raames saab kaasaegse fassaadivalgustuse üle 40 objekti, teiste seas Toompea loss, Paks Margareeta, Patkuli trepid, Kiek in de Kök ja Pikk Hermann. Valgusprojekti autor on Tallinna linna poolt 2017. aastal korraldatud ideekonkursi võitnud Soome ettevõtte Lighting Design Collective Oy ning ehitustööd teostab Merko Infra.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on täna allkirjastatud memorandumi eesmärk leppida kokku Tallinna linna ja AS-i Kapitel koostöö üldistes põhimõtetes ning anda kommunaalameti juhatajale volitus sõlmida korralduslikke kokkuleppeid memorandumi täitmiseks.

"Memorandumi kohaselt korraldab AS Kapitel vanalinna müüride ja tornide fassaadivalgustuse ehitamise ja rahastab ehitamist. Tallinn omalt poolt korraldab valgustuse toimimise, seadmete ja stendide hooldamise, remondi ja elektriga varustamise ning kannab sellega seonduvad kulud," selgitas Klandorf.

Valguslahendus tõmbab turiste

AS Kapitel nõukogu esimees Toomas Annus sõnas, et Kapitel valdab ja arendab hotelle, kaubanduskeskusi ja büroohooneid. "Tallinna südalinna Nordic Hotel Forum ja Tallink City Hotel hotellides peatuvad sajad tuhanded turistid ning Viru Keskust külastatakse miljoneid kordi aastas, lisaks Tallinna olemasolevatele büroohoonetele on meil arenduses suur büroohoonete kompleks Liivalaia tänaval. Peale ärikeskkonna soovime aidata arendada ka avalikku linnaruumi, antud projekti puhul muuta Tallinna vanalinna atraktiivsemaks nii tallinlastele kui meie külalistele. Loodetavasti aitab uus valguslahendus meelitada siia enam turiste ja annab pimedal hooajal ka kohalikele veidi positiivseid emotsioone."

Projekti raames paigaldatakse 580 uut LED-valgustit kokku 41 objektile, teiste seas tornidele (Paks Margareeta, Kiek in de Kök, Neitsitorn, Pikk Hermann, jt), linnamüürile, Toompea nõlvale, Patkuli treppidele ja nende tagusele nõlvale ning sisemüürile Hobuveskist mööda Laboratooriumi tänavat, Pika jala ja Lühikese jala vahelisele müürile ja väravatele, sisemüürile Bremeni ja Hellemani torni vahel. Valgustuse kontseptsiooni järgi on uued LED-valgustid sooja valgustemperatuuriga, tagades müüridele sooja ja õrna valguse, mis loob õdusa ja mõnusa miljöö ega valgusta müüre üle. Ehitustööd teostab Merko Infra.

Kapitel tõi linna mungad ja hundi

"Tegemist ei ole esimese korraga, mil anname oma panuse linnaruumi arengusse," sõnas Annus. "Meie ettevõtted ja aktsionärid on aastate jooksul panustanud ümbritseva tehiskeskkonna kaunimaks ja väärtuslikumaks muutmisesse erinevate projektide kaudu. Senised suuremad tegemised on olnud Eesti Terviseradade arendamine ning Lasnamäe mahajäetud Pae karjäärist kaasaegse elukeskkonna ja linnaruumi kujundamine. Vähem avalikku tähelepanu on saanud pronksskulptuurid – munkade skulptuurigrupp Taani Kuninga aias ja hiljuti Nordic Hotell Forumi ette paigaldatud PÖFFi Kultuurihunt."

Kapitel (www.kapitel.ee), varasema ärinimega E.L.L. Kinnisvara, on Baltikumi suurimaid kinnisvaraettevõtteid, kes arendab ja juhib kaubanduskeskusi, hotelle ja büroohooneid. Grupi kinnisvaraportfellis on üle 185 000 m² üüritavat pinda. Ettevõte omab nelja büroohoonet (Delta Plaza ja Sõpruse Ärimaja Tallinnas, Narbuto 5 Vilniuses ja I.P.Pavlova 5 Prahas) ning osalust mitmes juhtivas ostukeskuses (Spice ja Spice Home Riias, Panorama Vilniuses, Viru Keskus Tallinnas). Ettevõttele kuulub Nordic Hotel Forum (operaatoriks OÜ Nordic Hotels) ning koos AS-iga Infortar Tallink City Hotell, mida opereerib Tallink Hotels.