"Hetke rahulikum olukord näitab, et kui öist alkoholimüüki on vähem, siis elu vanalinnas muutub jälle elamiskõlbulikuks," ütles Vanalinna Seltsi liige Toomas Soosalu. "Loomulikult on võimalik mõõta lühiajaliselt seda, kui palju alkoholiaktsiisi ja äride kasumit laekub eelarvetesse lühiajaliselt, aga pikaajaliselt on alkoholi kahjud ühiskonnale kindlasti kulukamad kui hetkel saadud majanduslik kasu," rääkis Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik.

Kevadel volikogu saalis toimuma pidanud arutelud öise alkoholimüügi piirangute osas lükkusid koroonakriisi tõttu edasi. Need vaidlused seisavad nüüd ees sügisel.

Soosalu sõnul on hetkel vanalinnas koroonakriisi tõttu rahulikum, mis näitab ja simuleerib mingil määral olukorda, mis toimuks ka alkoholipiirangute jõustumisel. "Ka praegu on mitmetes kohtades, eriti elumajades paiknevate baaridega probleem endiselt olemas, kuid üldine foon on kergem. Hetke rahulikum olukord näitab, et kui öist alkoholimüüki on vähem, siis elu vanalinnas muutub jälle elamiskõlbulikuks," ütles Soosalu.

Soosalu sõnul näitas koroonakriis seda, et vanalinna ärimudel on liiga monofunktsionaalne ning kriisi korral on näha, et sealne ärikeskkond saab kõige valusama löögi. "Soovime, et meie äri- ja elukeskkond oleks mitmekesine ja see tagaks vanalinna vastupidavuse ka tulevastele kriisidele," ütles ta, lisades, et kui vanalinn oleks rohkem orienteeritud ka päevasele ajale ja kohalikule elanikule, siis tuleksime kriisidest kergemini välja.

Vanalinna Selts toob välja, et suurim probleem seoses öise alkoholimüügiga on see, et alkoholimüügi kontsentratsioon sööb ülejäänud eluvaldkonnad ära. "Oleme arvutanud, et kui võrdleksime elanike arvu ja alkoholi müüvate asutuste järgi vanalinna näiteks Mustamäega, siis see tähendaks, et see teeb sama välja kui Mustamäel oleks iga maja trepikojas üks viinapood ja ööklubi. Seda peab olema, aga mõistlikumas piires," ütles seltsi liige Toomas Soosalu, et arenenud riikides vajab alkoholi kättesaadavus regulatsiooni, et erinevad huvigrupid saaksid koos elada.

Linnavolikogu läheb vaidluste ja aruteludega edasi

"Praegu on selline olukord, et linnavalitsus kiitis eelnõu heaks ja saatis selle volikogule kinnitamiseks kevadel. Jõudsime seda ühes komisjonis menetleda, aga kuna linnavalitsus soovis mõningaid detaile üle vaadata, siis me seda enne koroonakriisi menetleda ei jõudnud," ütles Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik, et eelnõu on hetkel komisjonide ja istungi ootel ning menetlemiseks läheb sügisel kui volikogu uuesti kokku tuleb. "Kindlasti läheme selle teemaga edasi ja vaatame, milline on mõistlik alkoholipoliitika Tallinnas tulevikus."

Teriku sõnul võib eelnõu veel muutuda seoses aspektidega, mida on koroonakriis mõjutanud, kuid täpseid muudatusi on praegu keeruline spekuleerida. "Tõenäoliselt tuleb Tallinna Ettevõtlusamet oma täienduste ja muudatustega välja ning oma mõtteid ja täiendusi saavad välja pakkuda nii volikogu komisjonid kui volikogus esindatud fraktsioonid," ütles Terik.

Majanduskriisil on eelnõule oma mõju

Eelnõu aruteludes peab lähtuma mitmest erinevast muutujast. Kui üheks on eelnõu esimene ja algne eesmärk, milleks on öisel ajal inimeste alkoholi tarbimist ja avaliku korra rikkumisi vähendada, siis teiselt poolt on oluline ka majanduslik olukord. "Peame vaatama, et me ei seaks oma alkoholipoliitikas väga tugeva löögi alla ettevõtjaid. Iga linna majandus ja turism sõltub sellest, milline on inimeste võimalus vaba aega veeta," ütles Terik.

"Kindlasti tahame, et meie äridel hästi läheks ja nad ei sureks välja. Oleme ju kuulnud, kuidas ööklubid on pidanud töötajaid koondama. Tallinna ööelu ja turism mõjutab paljusid erinevaid töökohti ja valdkondi," ütles Terik, et tegemist on keerulise ja kompleksse küsimusega, mida tuleb volikogus läbi vaielda. "Peame vaatama, millised piirangud on mõistlikud ja millised soovitud efekti ei anna, aga samas oma mõjudega tapavad meie ärisid," lisas ta.

Siim Tuisk linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist tõdeb, et alkoholipiirangud on olulised ja probleem on olemas, kuid eelnõu võiks arutluste käigus muutuda nüansirikkamaks, sest probleemid on piirkonniti erinevad. "Mingid piirangud selgelt peavad olema ja kohalikel elanikel on selgelt konkreetsete asutustega muresid, aga võib-olla ei peaks seda tegema nii julmalt, et erandeid pole," ütles Tuisk.

"Olukord sõltub sellest, kuidas äri omanik suudab ruumi hallata ja kui kontroll puudub, siis annad selle kõik linna või politsei vastutuseks. Selle puhul peaks linn käituma ka vastavalt. Kuid kui suudad oma ruumi kontrollida ja inimesed käituvad normaalselt, siis võib-olla ei peaks sinna nii palju regulatiivset tähelepanu pöörama," lisas Tuisk.

Tuisu sõnul on samuti oluline, et piirangud ei tapaks restorane ja neid meelelahutusasutusi, mis saavad oma korra hoidmisega ise hakkama ja mis mõjutavad olulisel määral meie majandust. "Ma ei oleks nii äärmuslik, et piiranguid ei peaks üldse olema. Kindlasti peaks, aga aluseks võiks olla kohaliku elaniku murekoht. Peame aitama inimest, kes elab baari kohal ja kelle elu on selle tõttu raskendatud, aga kui asutus on elumajadest kaugel, siis võib-olla ei peaks piirangud samasugused olema," lisas Tuisk ja tõi näitena Fotografiska, kus korraldatakse samuti üritusi, kuid mida ei anna võrrelda vanalinna nn Bermuda kolmnurgaga, kus probleem on elanike jaoks suur olnud juba aastaid.

Rahvatervis on kõige olulisem

Teriku sõnul on rahvatervise mõju kulutustele väga selge. "Alkoholist tingitud tervisehädade ravimine tulevikus on ühiskonnale selgelt koorem. Kui inimeste alkoholitarbimine mõjutab selgelt nende tervist, siis tulevikus mõjutab nende inimeste tervis meie kulutusi tervishoiule," ütles Terik.

"Loomulikult on võimalik mõõta lühiajaliselt seda, kui palju alkoholiaktsiisi ja äride kasumit laekub eelarvetesse lühiajaliselt, aga pikaajaliselt on alkoholi kahjud ühiskonnale kindlasti kulukamad kui hetkel saadud majanduslik kasu. Tulevikus peame selle kindlasti kordades kallimalt ühiskonnana kinni maksma," lisas Terik, et alkoholiprobleem on ühiskonnas teravalt üleval ja see on midagi, millega peab tegelema.