Vanalinnapäevadel saab vaid 45 minutiga läbi saja aasta reisida

Tänavuste vanalinnapäevade avaetendus algab 30. mail kell 19 Raekoja platsil kaskadööride retkega ratta seljas Pühavaimu tornist Raekoja torni ja sajandit kolmveerand tunniga läbi keriva lavastusega.

Seekordsed vanalinnapäevad käsitlevad eri aegu aastatest 1918-2018. Viie päeva peale jagatud programmi mahub kokku sada märgilise tähendusega sündmust. Ilusa ilma korral läheb avaüritus lahti 30. mail kell 19 Raekoja platsil kaskadööride retkega ratta seljas Pühavaimu tornist Raekoja torni – seda trikki on tehtud varem vaid üks kord. Samuti saab sel õhtul näha sajandeid kiirkerimisel läbivat lavastust.

"Võtsin endale pisut hullumeelse ülesande läbida sada aastat umbes 45 minutiga," ütles etenduse pealavastaja Vahur Keller, kes on seni tuntust kogunud nukulavastustega. Vaatajad saavad ülevaate viimasest sajast aastast meie linnas, sündmuste keerises on tavaline poiss, keda kehastab näitleja Kait Kall. Lavastuse tekstid on kokku pandud eesti luuletajate loomingust, tuntumaid palu igast laval kujutatud kümnendist esitavad solistid Hedvig Hanson ja Silver Laas. Eri ajastute tantse esitavad ja rahvamasse kehastavad Mooduse trupi tantsijad, kes liiguvad revolutsiooni tegema, vahetavad riigikorda ja vajadusel ka monumente. Videoekraanil jooksvate dokumentaalfilmide kaudu näitab Keller samal ajal linna arhitektuuri muutumist ajas ja ajaloosündmusi.

Lavastuse muusikajuht on Siim Aimla, tantsutruppi juhendab Piret Torm-Kriis. Ajaloolise isikuna on laval veel riigimees ja linnapea Jaan Poska.

Turul parim maatoit

Hopneri maja juhataja, vanalinnapäevade peakorraldaja Anne Veldi sõnul saab tänavu esmakordselt vabaõhukinos filme vaadata. "Vanalinnapäevade üks suurem uuendus on, et õhtuti toimuvad Raekoja platsil filmiõhtud," lausus Velt. "Vaadata saab armastatud Eesti filme, kavas on "Nipernaadi", "Vehkleja", "Hukkunud Alpinisti hotell" ja "Viimne reliikvia"."

Vanalinnapäevade ettevõtmised ei piirdu aga ainult Raekoja platsiga. Nii kolib õue rahva keskele traditsiooniline vanalinnapäevade konverents, mis seekord jaguneb viie päeva peale. Selle peateema on tänavune Euroopa kultuuripärandi aasta ja ekspertide kõrval on oodatud kaasa rääkima ka publik.

Külastada saab mitmeid turge, näiteks Tornide väljakul pakub Lõuna-Eesti taluturg kitsepiimamäärdeid, karaskit, õunalimonaadi ja muid hõrgutisi. Antiigiturul on teiste seas kohal Valgevene ja Leedu kauplejad. Hõivatud on paljud hoovid, tornikesed ja kohvikud.

"Kõige tähtsam on, et inimene mõnusalt jalutades vanalinna tundma õpiks," ütles Velt. "Vanalinnapäevad pole ju ainult laul ja tants. Mida sa armastad ja tunned, seda oskad rohkem hoida. See on ka rahvakultuuri harrastajatele, lauljatele-tantsijatele paras koht ja aeg oma oskusi näidata. Snelli tiigi juures on aga teist aastat lasteala, kus laulmise ja tantsimise kõrval saab ka meisterdada."

Klassika ja rahvamuusika

Eriprogrammi klassikast rahvamuusikani pakuvad kõik vanalinna kirikud. Nelipühi kirik (Toompea 3) kutsub peresid vanalinnapäevade lõpetamisel 3. juunil õhtusele grillipeole, kust samuti ei puudu hea muusika.

Katariina käigus annab saja aasta jooksul valminud tarbekunstist ülevaate Katariina Gildi (Vene 12) ruumide välisseintel avatud näitus. See tutvustab legendaarset Langebrauni portselanitööstust, mis nõukogude ajal tegutses kunstikombinaadi ARS portselaniosakonnana ja kuhu seejärel kolis sisse noorsooteatri õmblustöökoda. 1995. a asutasid tarbekunstnikud MTÜ Katariina Gild avatud stuudiogaleriid.

Pärast remonti uue hingamise saanud Bremeni tornis (Bremeni käik 1) on vanalinnapäevadel avatud näitus "Bremeni vangitorni vinjetid". Kunagise keskaegses vangitorni ajalugu aitavad elustada kunstnikud Kaire Tali ja Pille Kivihall. Kokku on üle linna ligi paarkümmend näitust.

"Tänavu tähistame Eesti Vabariigi sajandat aastapäeva, mida märgib ka vanalinnapäevade moto «Sada sammu sajandis». Iga samm neist sajast meenutagu üht seika ja kõik kokku seljataha jäänud sajandit," ütles linnapea Taavi Aas. "Tallinn on selle sajandi jooksul näinud nii häid kui ka näguripäevi, elanud üle tohutuid sõjapurustusi ja ulatuslikke rahvastiku rändeid."

"See pole ainult vanalinna elanike või turistide pidu, see on kõikide eestlaste pidu, kuhu tullakse igast Eestimaa otsast," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet. "Loodan, et vanalinnapäevad aitavad leida tee vanalinna ja tunnetada, et see pole ainult kallite korterite, kallite restoranide või turismiatraktsioonide koht, vaid linna pärandi tähtsamaid osi, mis kuulub meile kõigile ja on meie kõigi käsutuses."