Vanalinnas avati Valgre mälestustahvel

Helilooja Raimond Valgre 105. sünniaastapäeval avati tema kunagisel kodumajal Tallinnas Vene tänav 7 mälestustahvel. Mälestustahvlil on lisaks Valgre sünni- ja surmadaatumile ka kokkuvõte andeka helilooja lühikeseks jäänud eluteest.

"Tihtipeale rääkides Raimond Valgrest mõtleme sellele, et tegelikult tõeline tunnustus tuli Valgrele alles pärast tema surma. Ma arvan, et Raimond Valgre lugu peaks olema meeldetuletuseks meile kõigile, et me ei unustaks meie praeguseid talente. Peaksime rohkem tõstma esile ka tänapäeva muusikuid ja väärtustama neid veel sel ajal, millal nad on meiega ja millal me saame tõeliselt nautida nende loomingut," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Mälestustahvli avamisel kõlasid Valgre aegumatud palad. Helilooja eluloost rääkis ja tema laule laulis Risto Lehiste akordionist Allan Jakobi saatel. Lisaks kõlasid noortekoor Allegro (juhendaja Svetlana Zaugarova) esituses Valgre tuntumad laulud, sealhulgas "Saaremaa valss".