Vangide arv püsib 2400 piiri juures

Trellide taga viibijatest on süüdimõistetuid 1941 ja vahistatuid 462. Avavanglas viibib 168 inimest ning kriminaalhooldusaluseid on kokku 4204. Eluaegseid vange on 40, naisvange 96 ja alaealisi on trellide taga seitse.

Kui mullu langes esmakordselt vangide arv Eesti vanglates ja arestimajades alla 2500, siis käesoleva nädala seisuga on vange kokku 2403, vahendas BNS.

Mullu 21. mail oli Eesti vanglates ja arestimajades vange kokku 2499, kellest süüdimõistetuid oli 1981 ja vahistatuid 518. Avavanglas viibis toona 154 inimest ning kriminaalhooldusaluseid oli kokku 4146.

2014. aasta märtsis langes kinnipeetavate arv esimest korda taasiseseisvunud Eesti ajaloos alla 3000 piiri. Möödunud kümnendi keskel oli 4410 vangi, 2012. aastaks oli see arv langenud 3371.