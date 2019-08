Vanglateenistus tabas avavanglasse naasmata jäänud naised

"Me ei loobu peatänava projektist ega muuda selle kontseptsiooni – eesmärk on muuta linnaruumi, et anda jalgratturitele ja jalakäijatele rohkem ruumi. Ent selle projekti teostamise ajal peab olema ka ülejäänud linnaruum ettevalmistatud," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.