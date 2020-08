Vanim kesklinlane tähistab 105. sünnipäeva

"Nii kõrges eas inimesele tahaks ennekõike soovida, et tervis muret ei teeks ning lubaks tunda rõõmu igast päevast ja kõigist oma lähedastest," ütles Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus lisaks õnnesoovidele.

Täna saab 105-aastaseks Tallinna Kesklinna vanim elanik Erna Asu. Juubilarile andis tema kodus üle lillekimbu ja õnnesoovid Aus.

"Nii kõrges eas inimesele tahaks ennekõike soovida, et tervis muret ei teeks ning lubaks tunda rõõmu igast päevast ja kõigist oma lähedastest," ütles Aus lisaks õnnesoovidele. "Meie linnaosas on juba aastaid olnud nii, et kõige eakamal elanikul on vanust tublisti üle saja aasta. Selliste auväärses eas inimestega kohtumine on alati väga liigutav ja õpetlik. Tänane juubilar võiks olla kõigile eeskujuks oma optimistliku ellusuhtumisega."

Erna Asu sündis 13. augustil 1915 Narva-Jõesuus. Suurem osa tema elust on aga möödunud Tallinnas, kus ta töötas aastaid juuksurina. Oma tervise üle juubilar ei kurda, vaid liikuda on viimastel aastatel raske.

Täna jõuab kõrgesse ikka teinegi Kesklinna elanik: Erika-Lydia Ande saab 100-aastaseks. Praegu elab Kesklinnas seitse inimest, kel on täitunud sada või enam eluaastat. Seni vanim kesklinlane Leo Ginovker saanuks kahe nädala pärast 106-aastaseks, kuid on kahjuks lahkunud.