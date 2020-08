Värbamisekspert annab nõu: kuidas saada ihaldatud töökoht?

"Sa pead suhtlema ja olema pigem meeldiv suhtleja. Kui sa oled meeleheitel, ei ole kannatlik ja oled pealetükkiv, siis sa ei ole meeldiv suhtleja päris kindlasti," selgitas värbamisekspert Ketlin Kasak.

Kas oled mõelnud sellele, et kui ühele töökohale kandideerib sada inimest, siis mismoodi sa teistest eristud, värbajale silma jääd ja enda vastu huvi tekitad? Tihe konkurents ja kriisisituatsioon nõuavad konkreetseid, jõulisi ja tarku samme. Kui tahad saada ihaldatud töökohta, pead välja astuma mugavustsoonist, tegema teistest midagi täiesti teistmoodi ning paistma tööandjale silma. Kuidas seda teha, annab nõu värbamisjuthide mentor, värbamisekspert ja portaali Aitamindtoole.ee looja Ketlin Kasak oma videokursustes.

Ole vaimselt valmis teistmoodi tegutsema

Ketlin Kasaku sõnul on esimene asi olla vaimselt valmis selleks, et teed asju teistmoodi. "Kui sa tahad eristuda, siis see tähendab seda, et sa peadki tegema midagi väga teistmoodi kui teeb seda mass," selgitab ta. "Tavapäraselt see ongi nii, et saadetakse CV, saadakse töövestlusele, käiakse seal ära ja tehakse mingi praktiline ülesanne või siis mingi isiksuse test."

Tegelikult on võimalus ka kandidaadil endal päris palju asju ära teha ja ollagi eristuvam teistest. "Üks asi ongi see, et sa oled vaimselt valmis, teisalt ei tohi kindlasti kunagi olla peatükkiv. Isegi kui sul on juba tõsine meeleheide, sa tahad väga seda tööd saada, keegi ei reageeri ja sul ongi juba selline tunne, et keegi ei taha sind tööle, siis ei tohi mitte kunagi usku kaotada," selgitab ta, et nagu iga pott leiab omale kaane, siis tegelikult on see ka värbamismaailmas nii, et küll sa leiad endale selle õige töö, lihtsalt ilmselt pole sinu hetk kätte jõudnud.

Hea suhtlemisoskus ja enda esitlemine viib sihile

Väga tähtis on eristumiseks olla hea suhtleja. "Sa pead suhtlema ja olema pigem meeldiv suhtleja. Kui sa oled meeleheitel, ei ole kannatlik ja oled pealetükkiv, siis sa ei ole meeldiv suhtleja päris kindlasti," räägib kogenud värbamisekspert, kelle sõnul on võluv kannatlikkus ja rahu ning tasakaal.

Olulist rolli mängib ka hästi tehtud CV. CV-de puhul on aga üks väga uus trend – teha CV videoga. See loob sulle oluliselt parema pildi kui see, mida oleks näiteks tekstina CV-sse kirjutanud. "Videos näed oluliselt rohkem, sa näed inimest, sa saad mingi emotsiooni, sa saad mingisuguse energia ja oluliselt lihtsam on ju inimest hinnata, kui sa oled teda näinud," räägib ta. Selleks on hea näiteks VideoCV, kus on väga head tööriistad, et CV teha.

Värbamiseksperdi sõnul mängivad olulist rolli ka soovituskirjad. "Kindlasti sul võiks olla vähemalt üks soovituskiri kuskilt ja see ei pea olema pikk romaan. Kui keegi on juba nõus ütlema, et sa oled tõesti kohusetundlik ja tubli töötaja ning tegid mingisugust tööd väga hästi, paneb ehk veel mõned sinu isiksuseomadused kirja ja paneb paberile oma allkirja, siis see on väga kõva sõnum," soovitab ta. "Kui sa saadad sellise asja koos oma CV, veel parem video CV-ga, siis see on juba üks punkt, millega sa saad eristuda."

Nipp, mida kandideerijad harva kasutavad

Ketlin Kasaku sõnul on seda nippi kasutanud tema kümneaastase karjääri jooksul väga vähesed. "Ma toon ühe inimese põhjal näite. Ta tahtis väga saada seda töökohta, aga sai aru, et tema šansid ei ole võibolla kõige paremad," räägib ta. "Ta läbi töövestluse ja küsitluste oskas väga kavalalt aru saada, millist inimest see juht või ametikoht tegelikult vajab."

Mida ta siis tegi? "Ma ise ei oleks kunagi osanud selle peale tulla, et nii võiks teha, aga olen ise hakanud ka seda nippi kasutama," räägib ta. "Ta tegi video, aga mitte ennast esitava, vaid sellise, kus ta lahendas seda probleemi, mis tööandjal oli. See probleem oli väga suur, ta tegi 45-minutilise video, kus ta siis rääkis ära, millised olid meie põhiprobleemid ja kuidas ta neid lahendaks."

Sellest kandideerijast oldi nii võlutud, ehkki CV põhjal teda valitud ei oleks.

Kuus punkti, mida meeles pidada, et teistest eristuda ja saada ihaldatud töökoht:

1. Tee asju teistmoodi. Pane oma vaim valmis asjade teistmoodi tegemiseks. Näiteks saada tavalise CV asemel hoopis video-CV! Seda pead tõenäoliselt palju kordi harjutama, kuid võta see aeg, sest eristud sedasi tugevalt konkurentidest. 2-4 minutiline video räägib sinust nii mõndagi.

2. Professionaalne CV. Elulugu on sinu esimene visiitkaart, mistõttu investeeri sellesse aega ja oma tähelepanu. Lisa korralik pilt, näited tehtud töödest või projektidest (kui on). Tee see tipptasemel ja usu - sa eristud väga paljudest!

3. Kasuta soovituskirju, need müüvad sind. Vähemalt üks soovituskiri võiks igal kandideerijal olla, ideaalis rohkem. Soovituskiri ei pea olema pikk romaan, piisab ka kümnest lausest.

4. Küsi küsimusi. Väga suur hulk kandideerijaid lahkub töövestluselt ilma ühegi küsimuse esitamiseta. Sina ära seda viga tee ja valmista ette 3-5 küsimust, mida küsida. Nii eritust massist. Soovitan helistada värbamisspetsialistile juba enne kandideerimist, et talt täpsustavaid küsimusi töökuulutuse kohta küsida. Nii võid saada väga väärtuslikku sisendinfot. Ütle kindlasti ka oma nimi, et ta teaks su CV’d oodata.

5. Ole suurepärane suhtleja. Mitte liiga sõbralik ja tagasihoidlik, aga mitte ka liiga pealetükkiv ja entusiastlik. Tasakaal on võluv.

6. Lahenda probleem. Kui tead, et su CV pole kõige tugevam, siis tee näiteks video või tekst sellest, mismoodi hakkaksid lahendama ametikohal olevaid tööülesandeid. Äkki on ettevõttel mõni suurem väljakutse, mida see töökoht peab täitma? Siis hakka seda juba tegema, enne isegi kui tööle oled saanud. Selline initsiatiiv tõstab sind konkurentidest kindlasti esile!