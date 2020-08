"Edukad ettevõtjad on need, kellel on väga tugev distsipliin, kes suudavad võtta vastutust ning kes suudavad ennast juhtida, sest kui sa ei suuda ennast juhtida, siis sa ei suuda juhtida ka kedagi teist," selgitas värbamisekspert Ketlin Kasak.

"Edukad ettevõtjad on need, kellel on väga tugev distsipliin, kes suudavad võtta vastutust ning kes suudavad ennast juhtida, sest kui sa ei suuda ennast juhtida, siis sa ei suuda juhtida ka kedagi teist," selgitas värbamisekspert Ketlin Kasak.

Paljud palgatööl olevad inimesed tunnevad pidevat rahutust, sest tegelikult on nad hoopis ettevõtja hingega. Kuidas aga aru saada, kas palgatöö on sinu jaoks õige või peaksid proovima ettevõtlust? Ning kui tead, et soovid olla palgatöötaja, siis on sul vaja vastata ühele olulisele küsimusele – palgatöötaja erasektoris või avalikus sektoris?

Kõige lihtsam viis teada saamaks, kumb sa oled, on küsida endalt: kas mulle meeldib, kui mulle öeldakse, mida tegema pean või tahan mina olla see, kes ütleb teistele, mida nad tegema peavad? Värbamisjuhtide mentor, värbamisekspert ja portaali Aitamindtoole.ee looja Ketlin Kasak jagab nõuandeid, kuidas seda teha.

Ettevõtlus nõuab tugevat distsipliini ja vastutust

Kasaku sõnul arvavad inimesed tihti ekslikult, et ettevõtjad teenivad väga palju raha. "See, et sa oled juba ettevõtja ja hakkad oma asju ajama, ei tähenda seda, et sul hakkab olema raha pudrumägedena," selgitab ta. "Üldjuhul kui sa alustad ettevõtlusega, siis tuleb sinna sisse meeletul hulgal raha investeerida, nii kiiresti see üldjuhul ei käi ja see võtab aega."

Ettevõtlus on Ketlini sõnul maailm, kus peab olema meeletu kannatlikkus. "Edukad ettevõtjad on need, kellel on väga tugev distsipliin, kes suudavad võtta vastutust ning kes suudavad ennast juhtida, sest kui sa ei suuda ennast juhtida, siis sa ei suuda juhtida ka kedagi teist," selgitab ta. Ettevõtlus on maailm, kus tuleb pidevalt analüüsida oma tegevusi, sest see kohusetunne saab olema oluliselt suurem kui palgatöölisena. "Kui sa alustad ettevõtlusega, siis unista edasi, et sul on ainult 8-tunnised tööpäevad, need hakkavad olema palju pikemad," toob ta välja ettevõtluse erinevuse.

Põhiomadused ettevõtjale on suhtlemisoskus. "Et sa oled ettevõtlik, agar, aga ka väga kannatlik, lisaks kontaktid, suhtlus ja tutvused, need on need mis tegelikult äris edasi viivad, ehk suhete loomise ja hoidmise oskus," kirjeldab Ketlin ettevõtja tööd.

Kui tunned ära, et oled pigem ettevõtja, siis ei soovita Ketlin palgatööd kohe kõrvale jätta. Algselt tasuks seda teha palgatöö kõrvalt, et sissetulek alles jääks, sest ettevõtluses võib turul nii kiiresti juhtuda selliseid olukordi, et sa pead suutma kiiresti reageerida ja sul peab olema alati lisaraha võtta või julgust küsida raha pangast. "Rahalises mõttes ei tasu oma eelmist tööd maha jätta, vaid pigem mingi aja neid kõrvuti teha. Teha seda rahulikult, vaikselt, mõnusalt ja protsessi tuleb nautida," soovitab ta.

Palgatöötaja peab läbi mõtlema, millisesse sektorisse kuulub

"Küll aga palgatöötajate osas tuleb ka aru saada, millisesse sektorisse sa rohkem kuulud, kas erasektor või pigem avalik," räägib värbamisekspert.

Kui me vaatame erasektorit, siis seal käib areng oluliselt kiiremini, seal on ikka need inimesed, kes tahavadki teha kella 8-17 tööd, kui neile öeldakse, mis on vaja teha ja nad tahaksid kõrget palka saada.

"Kui me vaatame avalikku sektorit, siis seal on suhteliselt palju mugavusstsoonis olevaid inimesi. Mugavusstsoon võibolla selles mõttes, et neile meeldib, et protsessid on aeglasemad, seal ei ole sellist kiirust taga," kirjeldab ta.

Era- ja avalikul sektoril on Ketlin Kasaku sõnul vahe ja need inimesed, kes sobivad ühte või teise, peavad seda mõistma, kuhu nad võiksid paremini sobida. "Väga tähtis on aru saada, kumba sektorisse sina rohkem kuulud," toob ta välja.

Vali amet vastavalt enda inimtüübile

Kui sinu natuur on selline, kes tahaks teha firmas parendusi, pidevalt uuendustega kaasa minna ning probleemidele lahendusi leida, siis äkki on sul ettevõtja pisikut? Ettevõtlus nõuab julgust vastutada ja otsuseid vastu võtta, samuti tugevat distsipliini ja oma peremeheks olemise nautimist. Ettevõtlust on lihtsam teha, kui teed seda missioonitundest. Siis on kergem vastu pidada väga pikkadele tööpäevadele, tihti suurele töökoormusele ning ebastabiilsusele sissetuleku osas.

Kui sinus on soovi olla juht, vastutada ja ise juhtida oma käekäiku, siis võib ettevõtlus olla sinu jaoks. Ettevõtlusega alustamine nõuab üldjuhul suuri investeeringuid, samas kui kasu hakatakse teenima alles mitme aasta pärast. Seepärast soovitan ma võimaluse korral alustada oma firmaga palgatöö kõrvalt. Nii pead küll teatud aja palju tööd tegema, kuid samas säilib sinu igakuine sissetulek.

Kui tead, et naudid palgatööl olemist, siis mõtle enda jaoks selgeks sektor, kus soovid töötada - avalik sektor, erasektor või kolmas sektor. Kõigil neil on omad tugevused ja miinused, mistõttu arvesta nendega, kui valimisprotsessis oled. Näiteks erasektoris toimuvad arengud üldjuhul kiiresti, reeglid on paindlikumad ja palgad tihtipeale kõrgemad. Avalikus sektoris seevastu on rohkem stabiilsust, mugavustsooni ja rahulikku kasvamist. Sektor peaks vastama su inimtüübiga!