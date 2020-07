Värbamisekspert Ketlin Kasak annab nõu: kuidas kiirelt leida uus töö?

Kui oled sellises olukorras, kus on kiirelt vaja leida uus töö, et maksta oma makse ja kulusid, peab kiirelt tegutsema. Värbamisekspert ja Aitamindtoole.ee portaali looja Ketlin Kasak annab nõuandeid, kiirelt leida endale uus töö kriisiolukorras.

Et kiirelt august välja saada, peab tegutsema ja olema kindlasti ka julge. "Fakt on see, et tuleb olla kõigeks valmis, valmis tegema ükskõik millist tööd," räägib Ketlin väljapääsust.

On olemas väga palju erinevaid agentuure ja firmasid, mis pakuvadki hooajatööd, on renditööd olemas, näiteks GoWorkaBit, mis pakub lühiajalisi tööotsi. Kindlasti tuleb vaadata ka üle kõik portaalid: CV Keskus, CV Online, Töötukassa, sest kui sa oled just töötuks jäämas või sa oled töötuks jäänud, siis on igal juhul mõistlik võtta end töötuna arvele ja seal on väga palju asjalikke konsultante, nende käest võib julgelt abi küsida. Öelda neile, et sul on selline olukord, sa tahad kiirelt tööle saada ja siis sind aidatakse. "Fakt on see, et initsiatiiv peab olema sinu poolt, kui sa jääd ootama ja arvad, et sulle midagi sülle kukub, siis see on väga harv juhus. Jah, selliseid asju juhtub, aga 90% selliseid asju ei juhtu," sõnab kogenud värbamisekspert.

Räägi probleemist lähedastele

Loomulikult mõjub enesekindlusele halvasti, kui keegi ei vasta, ent Ketlin Kasaku sõnul ei tohi siis meelt heita ja tuleb edasi tegutseda. Tasub kandideerida erinevatesse kohtadesse ning rääkida sõprade-tuttavatega, kes sind hästi tunnevad. "Kui sa oled sellises olukorras, et sul on tõesti vaja kiirelt abi saada, siis ma julgustan sind olema läbipaistev. Kui sa ei räägi, et sul on probleem ja sul on raske, siis keegi ei tule sind aitama, sest keegi ei tea seda, et sind on vaja aitama tulla," räägib ta.

Kindlasti tasub julgelt rääkida ka Töötukassas, sest konsultandid saavad väga hästi aidata ja pakkuda näiteks koolitusi. "Konsultandid on väga agarad, targad ja tegelikult nad teavad väga palju, aga nad ei oska sind aidata, kui sina ei ütle neile, mida sa tegelikult soovid või vajad," räägib Ketlin Kasak, et tegelikult on meie ümber väga palju võimalusi, me lihtsalt tihtipeale ei näe neid.

Julgus on kõige tähtsam

Sa võid olla väga tark, palju teada ja olla väga kõrgelt haritud, aga sul pole ühegi teadmisega midagi peale hakata, kui sul puudub julgus ja sa ei julge rääkida nendest asjadest, mida sa tead.

Värbamisekspert on tihti kokku puutunud sellega, et paljudel on hirm telefoni ees ja nad ei julge helistada. "Kui sa tahad tööle saada, siis tuleb helistada, sa pead meelde jääma," soovitab ta hirmust üle olla, sest kui meilidele ei vastata, arvab inimene, et ei sobi sellele kohale. "Värbajatel on nii palju tööd ja e-maile, mis võivad tähelepanuta jääda. See ei ole isiklik, sa ei ole halb, ka minul on olnud mõni asi, mis läheb kahjuks meelest ära, aga mulle väga meeldivad need inimesed, kes tihtipeale ennast ise meelde tuletavad ja see meeldib kõikidele tööandjatele."

Küll aga ei tohiks meeleheitlikult iga päev pommitada, aga ennast meelde tuletada ning rääkida oma mõtetest telefoni teel ei ole kunagi halb. "Sellepärast ma julgustan alati inimesi, et võta see telefonitoru, räägi ära, siis tegelikult see kinnistub, sa jääd paremini meelde ja sul on palju paremad võimalused," soovitab ta.

Nipid, kuidas kiirelt uus töökoht leida

1. Ole julge. Kriisis pole aega oodata, vaid tuleb ise olla julge ning tegutsema asuda. Paku ise end erinevatesse firmadesse tööle ning võta ühendust ettevõtetega, kus sooviksid töötada. Julgus on juba pool võitu!

2. Ole avatud meelega. Kui vajad tööd, siis ole valmis tegema erinevaid töid. Samuti võib ajutiseks lahenduseks olla ka lühiajaliste tööde tegemine, et tagada endale vajalik sissetulek. Ole avatud meelega ja sea end vaimselt valmis erinevat liiki töödeks.

3. Vaata üle kõik töökuulutuste portaalid. Alusta elementaarsest - vaata üle kõik töökuulutuste portaalid. Neid on rohkelt ja erinevaid. Vaata, keda otsitakse ning taaskord ole avatud meelega, et kandideeriksid ka ametipositsioonidele, mida varasemalt teinud ei ole.

4. Võta end töötuna arvele. Kui kohe tööle ei õnnestu saada, siis võta end töötuna arvele. Nii saad Töötukassa konsultandi poolt nõuandeid, tuge ja nende siseinfot vabade ametikohtade või väärtuslike koolituste osas.

5. Ole vaimselt valmis. Kõik asjad elus hakkavad juhtuma siis, kui oled enda jaoks asjad selgeks mõelnud ning oled vaimselt valmis. Kui oled valmis tegema tööd, mida varem ei ole tahtnud teha ja mis on allapoole su kompetentsi, siis see ka tuleb su juurde. Ära ole liiga pirtsakas, keskendu töö saamisele.

6. Astu mugavustsoonist välja. Arvesta, et kiiresti töö leidmiseks tuleb sul tõenäoliselt teha asju, mis pole kõige mugavamad - ennast ise pakkuma, müüma, kandideerima paljudele ametikohtadele, tegema tööd, mida ei ole varasemalt tahtnud või osanud teha, tööintervjuudel käima jne.

7. Kandideeri paljudesse kohtadesse. Viska kõik õnged vette, mis sul on. Kuskilt ikka keegi varsti näkkab!

8. Jaga tööotsingu infot oma tuttavatega. Mida rohkem inimesed teavad, et sa otsid tööd, seda kiiremini saab uus töö sinuni ka tulla. Tutvuste kaudu liigub väga palju infot ning seepärast räägi inimestele oma soovidest, eesmärkidest ja tahtmistest. Nii oskavad nad sind soovitada ja sulle ka tööd pakkuda.

9. Hakka helistama. Paljudele e-kirjadele ei vastata, sest värbamisspetsialist puht füüsiliselt seda ei jõua. Kui tahad massist eristuda ning värbajale silma jääda, siis helista talle!

Jäta meelde - kui sa oled tark ja haritud, aga sul puudub julgus, siis pole selle tarkusega miskit ka peale hakata. Astu mugavustsoonist välja ning hakka endale ise aktiivselt tööd otsima!

Värbamisekspert Ketlin Kasak avas hiljuti portaali Aitamindtoole.ee, mis on loodud nende inimeste aitamiseks, kes on kaotanud töö. Platvormilt leiab videokursused, mis võimaldavad saavutada edu tööotsinguil, eristuda teistest kandidaatidest ning paista silma värbamisprotsessis.