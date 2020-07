Värbamisekspert, värbamisjuhtide mentor ja portaali Aitamindtoole.ee looja Ketlin Kasak on rohkem kui 10 aastat värbamisega tegelenud ning nõustanud rohkem kui sada juhti. Kui sa oled kandideerimas töökohale ja tead, et konkurents on suur, siis on hea teada, mille järgi valitakse neid, keda kut.suda tööintervjuule ning kes lõpuks osutuvad valituks ametikohale

Sageli on valikukriteeriumid laiemad kui inimesed arvavad. Oma videokursustel räägib värbamisekspert tööotsijatele, mille järgi tööandjad endale tegelikult töötajaid valivad.

Töötaja peab meeskonda hästi sobima

Ketlin selgitab, et kõikidel juhtidel on omad arusaamad või alateadvuses mingisugused asjad, mida nad inimestelt ootavad. Üldjuhul need asjad selguvadki töövestlusel. "CV on muidugi sinu visiitkaart, mille järgi sind töövestlusele kutsutakse, aga kui sa koha peal oled, siis juhtidel on mingisugused teatud omad asjad, mida nad hindavad. Näiteks mõned juhid tahavad teada, milliste hobidega sa tegeled, sest kui mõnes meeskonnas on teatud reeglid, mida tehakse ühisüritustena koos, siis on oluline teada seda üldist pilti sellest inimesest. Jah, ta võib olla tubli, tal võivad olla väga head töökogemused, aga kui tal ei ole seda ühte detaili, siis me juba teame, et meeskonnaga väga ei sobitu," selgitab ta.

Seega sa võid olla väga tubli inimene, aga kui su isiksus ei klapi selle meeskonnaga, siis ära tunne end halvasti, vaid otsi endale sobiv meeskond ja juht.

Töötaja valitakse vastavalt ettevõtte arenguetapile

Ettevõtted teevad värbamisprotsesse väga erinevalt, tehakse ka koduseid töid, kus antakse sulle mingi kodune ülesanne, kus hinnata sinu mõtlemist või mingisugune praktiline olukord, mis on just ettevõttes toimumas. Selle järgi vaadatakse, kuidas sa mõtled, kuidas sina näiteks selle probleemi lahendaksid. Kui meeskond võtab sinu mõtteviisi ja lahenduse omaks, siis nad ilmselgelt otsustavad sinu kasuks. Kui nad näevad, et sinu mõtteviis on hoopis midagi muud, siis paraku ei saa seda otsust teha.

Kõik ettevõtted on värbamisjuhtide mentori sõnul ka erinevas arenguetapis. "Igal aastal on mingid uued mõtted, sest kui me hindame turuolukorda, siis kõik muutub ja tihtipeale ettevõtted ei saagi teha otsuseid, vaid nad peavad jääma ellu," selgitab ta. "Ka vastupidi, kui neil lähebki väga hästi, siis loogiline stsenaarium on see, et tekivad uued eesmärgid, tahetakse laieneda, tulevad uued strateegiad."

Tark juht valib oma meeskonda endast targemad inimesed, sest juhi oskus on ju ära tunda see õige inimene. Kui ettevõte hakkab laienema või vastupidi hakkab otsi kokku tõmbama, siis otsitaksegi sellel ajajärgul just sellist inimest, kes aitaks mingisugust väga keerulist protsessi ära teha. Kui sa mõtled, et sa oled kõike kenasti teinud ja omalt poolt kõik andnud, aga järjekordselt sa ei osutunud valituks ega kutsutud isegi töövestlusele, siis ei maksa kurvastada, vaid tuleb lihtsalt vaadata suuremat pilti sellel ettevõttel, sina olid lihtsalt teine olukord ja teine arenguetapp.

Ole aus ja läbipaistev

Juhid tahavad oma meeskonda neid inimesi, kes on ausad, kes räägivad päriselt nii nagu asjad on, kes julgevad olla nemad ise ja siis tekib see usaldus. "Usaldus on see, mis peab tekkima läbi töövestluse, läbi CV," räägib Ketlin Kasak. "Ma tean päris suuri ettevõtete omanikke ja nad ütlevad, et nad on õppinud isegi CV-st ära lugema, kas inimene valetab."

Seega ole sina ise, räägi nii nagu asjad on ja kui sa ei ole pikka aega tööd leidnud, siis midagi on valesti selles osas, et kas sa lihtsalt ei julge olla sina ise, oled ebakindel või sa ei ole piisavalt palju eneseanalüüsiga tegelenud.

Olulisemad valikukriteeriumid, mille järgi tööandjad endale töötajaid valivad

Sobivus juhiga. Inimest värvates on kõige olulisem, et ta sobiks oma otsese juhiga. Samamoodi nagu juhid on erinevad, on ka need kriteeriumid ja valikud erinevad. Inimene peab sobima juhi visiooni, strateegiate, väärtuste ja põhimõtetega. Seega - CV võib olla täiuslik, aga kui isiksusena ei ole juhiga klappi, siis paraku jääb kandideerimine tõenäoliselt tulemuseta.

Sobivus tiimiga. Lisaks sellele, et inimene peab sobima juhiga, peab ta sobima ka meeskonnaga, kellega hakkab igapäevaselt koos töötama. Sinu tarkus, tublidus ja osavus kaotab tähtsuse, kui sa ei sobitu tiimiga.

Kodutöö tase. Kui pärast esimest töövestlust antakse kandidaadile kodutöö, siis tuleb suhtuda sellesse täie tõsidusega. See näitab värbajale selgelt ära, kes viitsib pingutada, milline on kandidaatide tase ja täpsus ning kas inimene mõtleb juhi ja meeskonnaga sarnaselt.

Vastav välimus. On ametikohad, kus paraku on oluline ka teatud välimus. See pole diskrimineerimine, vaid paratamatu fakt. Inimene peab sobituma oma välimuse poolest ka meeskonda, lisaks klientidele jätma ettevõttest hea mulje. Seega vali hoolikalt, mis pildi sa endast CV’le paned.

Õige inimene vastavalt ettevõtte arenguetapile. Ettevõtted on erinevates arenguetappides ja tark juht valibki endale uut inimest just selle järgi, kus ta oma firmaga parasjagu on või lähiajal liikuda plaanib. Inimesed peavad toetama ettevõtet just selles etapis, kus see parasjagu on. Seega - kui sa ei osutunud valituks, siis võis see olla seotud ettevõtte arenguetapiga, mitte konkreetselt sinu ebapädevusega.

Õppimisvalmidus. Tööandjad hindavad ka inimese õppimis- ja arenguvalmidust. Nad vaatavad, kui uudishimulik, arenemishuviline ja õppimisvõimeline sa oled. Juhid tahavad, et nende meeskond koosneks liikmetest, kes oleksid valmis liikuma edasi, arenema ja uusi suundi kiirelt omaks võtma. Seega rõhuta oma õppimisvalmidust nii CV’s kui motivatsioonikirjas.

Usalduse tekkimine. Paljud juhid teevad otsuseid intuitsiooni pealt. Kõhutunne ehk intuitsioon sõltub paljuski sellest, kas juht tunneb, et sind saab usaldada. Selleks ole sina ise, ära kanna "maske" ega teeskle end olemast keegi, kes sa tegelikult pole. Kui oled sina ise, siis saad leida endale töökoha, kus sa meeldid inimestele päriselt, mitte ei pea end muutma neile meeldimiseks. Nii on kõigil kergem!