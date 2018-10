Värskelt alanud vaimse tervise kuul on fookuses noored

Messil saab osa Kristel Aaslaiu ennast avavast humoorikast etteastest, päev lõpeb meeleoluka foorumteatrietendusega "Äpi life – happy life?".

Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel on oktoobris kogu maailmas fookuses vaimse tervise teemad, mis on seekord suunatud noortele.

Eestis toimuvad Vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) eestvedamisel terve oktoobrikuu vältel erinevad tasuta töötoad. Kuu sündmused tipnevad 10. oktoobril ülemaailmse vaimse tervise päeva messiga "#tundedülepea #tuledtoime #minaka" Rahvusraamatukogu saalis ja fuajees kell 10.00-18.00.

"Kogu maailmas on seekordne vaimse tervise päev pühendatud noortele," rääkis Tallinna Ülikooli vaimse tervise professor Airi Värnik. "Noorena laotud tugev vundamet võib meid terve elu toetada: kaitsta depressiooni eest, aidata stressi ja kriisidega toime tulla, kindlustada rõõmsa meele ja terve ellusuhtumise ka vanemas eas. Iga lapse lapsepõlv ja noorukiiga vajab hoolt ja tarka suunamist."

Vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni eestvedaja ja sotsiaaltervishoiu professori Merike Sisaski sõnul on oluline, et noor leiaks tasakaalu netisuhtluse ja vahetute kontaktide vahel, oskaks kaitsta ennast vajadusel küberkiusamise vastu, leiaks emotsionaalse tasakaalu, et mitte kukkuda sõltuvuste, vägivalla ja ennast hävitava käitumise nõiaringi.

Sisask loodab, et vaimse tervise kuu aitab noorel suure tormamise vahel peatuda ja mõtestada oma tegevust, tundeid ja suhteid, vabaneda üleliigsest. Kogu kuu jooksul saavad noored ja teised huvilised osaleda enesearengu töötubades üle Eesti. Oma uksed avavad erinevad vaimse tervise teemadega tegelevad organisatsioonid. Tasuta töötubasid viivad läbi koolitajad, coachid, terapeudid ja psühholoogid. Töötubadesse saab registreeruda VATEKi FB lehel: www.facebook.com/eestivatek

Vaimse tervise kuu peasündmuseks on mess "#tundedülepea #tuledtoime #minaka", mis toimub 10. oktoobril Rahvusraamatukogu saalis. Messilaudades on kohal professionaalid, kellega saab vestelda ja erinevate abisaamise võimalustega tutvuda. Toimuvad tasuta töötoad-ettekanded, kus viiakse läbi suhtlustreeninguid, õpetatakse noori oma emotsioone juhtima, hoidma sõprus- ja romantikasuhteid, kasvatama enesekindlust, hoiduma ennast hävitavast käitumisest ning jagatakse teavet murdeea kriiside ja aju eripära kohta. Messil saab osa Kristel Aaslaiu ennast avavast humoorikast etteastest, päev lõpeb meeleoluka foorumteatrietendusega "Äpi life – happy life?".

Kõik vaimse tervise kuul osalevad organisatsioonid on VATEK-i (Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon) liikmed, mis tagab nende usaldusväärsuse. Vaimse tervise kuud ning messi korraldab juba neljandat aastat VATEK, mida juhib Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI).