Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart avaldas lootust, et ka edaspidi tekib Tallinnas uus linnaruum samamoodi – vastab elanike ootustele, on kaasaegne ja kindlasti keskkonnasõbralik.

"Räägitakse, et meie elu on tee, mis kuskil algab ja kunagi lõppeb," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. "Vahepeal tuleb aga teed ka renoveerida. Ja see renoveerimine ei tähenda alati midagi uut. Tähtis on, et säilib ka väärtuslik vana". Koidu tänava renoveerimine on hea näide uue kvaliteedi loomisest läbi vana väärtustamise.

Esmaspäeval avatuks kuulutatud Koidu tänava rekonstrueerimisel arvestati Kassisaba asumi elanike ettepanekutega ning kehtestati sõidukite piirkiiruseks 30 km/h.

Kõlvarti sõnul on renoveerimise tulemusena tekkinud uus, kaasaegne linnaruum, mis vastab elanike ootustele, kuid kus on välja toodud ka osa Koidu tänava ajaloost, mis ulatub 17. sajandisse.

Koidu tänava rekonstrueerimise käigus tuli Wismari ja Adamsoni tänava vahelises lõigus asfaltkatte alt välja vana munakivisillutis. Kuna ühtki väärtusliku asja ei saa lihtsalt ära visata, siis kasutati vanad kivid tänavaehitusel taas ära ning tänava piduliku avamise käigus asetasid linnapea ja asumiseltsi esindaja oma kohale kaks viimast sillutisekivi.

"Ma loodan, et ka edaspidi tekib Tallinnas uus linnaruum samamoodi – vastab elanike ootustele, on kaasaegne ja kindlasti keskkonnasõbralik," ütles Kõlvart. Tallinn on pealinn, aga Kõlvarti kinnitusel soovitakse olla ka roheline pealinn ja, miks mitte, kahe aasta pärast ka Euroopa roheline pealinn. "See võiks olla meie eesmärk. Ja mulle tundub, et ka Koidu tänava renoveerimisega on tehtud üks samm selles suunas," leidis Kõlvart.

Kohalikud elanikud eelkõige

"Koidu tänav, mis ühendab erinevaid asumeid, on oluline kogu linnaosa jaoks. Ennekõike on see aga tähtis kui asumisisene tee, mille ümber on koondunud suuresti kogukondlik elukorraldus," rääkis Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

Kuna Kassisaba asumi elanikele on see kodutänav, siis arvestati Ausi sõnul rekonstrueerimisel palju just kohalike elanike huvidega, olgu selleks siis uued võrgud või teekatted, sile kõnnitee parkimiskohad või uued valgustid. "Lisaks on siinse kogukonna huvides ja selle toimimise väärtustamiseks nüüd Koidu tänaval kehtestatud sõidukite piirkiiruseks kolmkümmend kilomeetrit tunnis," nentis Aus.

Kassisaba seltsi esindaja Kaire Sõmer kinnitas, et Kesklinna valitsus ja ehitaja tegid suuri pingutusi, et Kassisaba elanikke projekti kaasata ja arvestasid võimaluste piires kogu protsessi ajal elanike ettepanekutega. "Kassisaba elanikena me rõõmustame iga paiga üle meie kodukülas, mis meie soove ja vajadusi arvestades ja asumi omapära silmas pidades paremaks saab," ütles Sõmer. "Omalt poolt loodan ja usun, et need kivid, millega me täna siin seda sillutis täiendame on küll ühe etapi lõpuks, kuid samas heaks jätkuks Kassisaba ja kogu kesklinna liikluskorralduse terviklikule tulevikku vaatavale arengule, mille märksõnadeks võiksid olla keskkonnasõbralikkus, kergliikleja kesksus ja mõõduka tempo ja mahuga autoliiklus."

Pisut üle kahe miljoni euro

Koidu tänava esimese etapi rekonstrueerimine hõlmas lõiku pikkusega 680 meetrit, Paldiski maanteest kuni Endla tänavani. Ehitustööde käigus uuendati nii tänavaalune vee- ja kanalisatsioonitorustik kui ka maapealne taristu parkimiskohtade ja valgustusega. Lisaks rajati sajuveekanalisatsioon, uus haljastus ja liikluse rahustamiseks ehitati mitu tõstetud ristmikku.

Koidu tänava rekonstrueerimiseks allkirjastas keskkonna- ja kommunaalamet Tallinna-poolse tellijana lepingu 26. septembril 2019. Ehitaja oli YIT Eesti AS, kes alustas tööd 26. oktoobril. Ehituse lepinguline maksumus oli veidi üle kahe miljoni euro, kaasfinantseerijana kattis umbes kümnendiku sellest AS Tallinna Vesi.

YIT Eesti AS esindaja Reimo Ehrstein nentis, et Koidu tänava esimene etapp Paldiski maanteest kuni Endla tänavani on saanud nii Kassisaba asumile kui kogu linnale väärilise ilme. "Ühtlasi kinnitan, et oleme kindlasti valmis kaasa lööma ka Koidu tänava teise etapi ehitustööde teostamisel."