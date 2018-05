"Kuidas see saab olla olulisem kui asjaolu, et aastas leiab umbes 100+ Eesti meest, et vahekord keskmiselt üheksa aastase enda või oma elukaaslase lapsega on talle lubatud? Meil on siin ja praegu asjad halvasti," tõdes veebikonstaabel Maarja Punak. "Sellest tuleb ka rohkem valju häälega rääkida. Väärkohtlemine on raske teema suvisel suguvõsa kokkutulekul arutamiseks, kuid varemgi on selgunud, et erinevad inimesed on märganud, et midagi võib olla konkreetses peres valesti, kuid pole sellest kellegagi rääkinud."

"Sarnaselt Tallinnale saab ka Tartu kohe-kohe lastemaja, mis on mõeldud väärkoheldud lastele. Eelmisel aastal Eestis registreeriti 515 seksuaalkuritegu, mille kannatanuks oli alaealine. Neist vägistamisena kvalifitseerus 104. Ohvrite keskmine vanus? ÜHEKSA AASTAT. 80% juhtudest oli väärkohtlejaks isa või kasuisa. See statistika juba iseenesest ajab südame pahaks. Rääkimata faktist, et tegemist on ju vaid jäämäe tipuga ehk juhtumitega, mille puhul politseisse üldse pöörduti. Kui paljudest praegu kestvatest väärkohtlemistest me aga tegelikult ei tea?" kirjutab Punak sotsiaalmeedias.

Lastemajad on valmis lapsi aitama, kui see info peab jõudma abivajajani, ütles Punak ja lisas, et see kõik on tagajärgedega tegelemiseks.

"Vaatasin täna sotsiaalmeedias ringi, et näha, kas see uudis kuidagi peegeldub ka siin. Kas leidsin palju lehekülgi või inimesi, kes jagasid neid numbreid või artiklit, et äratada teisi unest üles? Ei. Paar üksikut. Kümneid kordi enam sai mõni aeg tagasi tähelepanu aga uudis sellest, kui 82 miljoni elanikuga Saksamaal kedagi vägistati. Jah, võib keegi kommenteerida, see on sellepärast, et vägistaja oli tumedama nahavärviga. Kuidas see saab olla olulisem kui asjaolu, et aastas leiab umbes 100+ Eesti meest, et vahekord keskmiselt üheksa aastase enda või oma elukaaslase lapsega on talle lubatud? Meil on siin ja praegu asjad halvasti," tõdes ta.

Punak rõhutas, et väärkohtlejate tabamine ei ole ainult politsei teha. See nõuab märkamist ja hoolimist oma enda lähedaste ja tuttavate suhtes. "Las me kontrollime võimalikke kahtlusi."

"Sellest tuleb ka rohkem valju häälega rääkida. Väärkohtlemine on raske teema suvisel suguvõsa kokkutulekul arutamiseks, kuid varemgi on selgunud, et erinevad inimesed on märganud, et midagi võib olla konkreetses peres valesti, kuid pole sellest kellegagi rääkinud. Need 100+ meest aastas ei pärine ei ühest suguvõsast ega üksikult väikesaarelt," ütles Punak, kes palub jagada seda teemat puudutavat infot.

"Rääkige sellest, et lapsed, kes ei tea, mis on õige või vale, suudaksid õigel ajal sellest aru saada. Hoidke teemat üleval, et need emad, kes on erinevatel põhjustel silmad kinni pigistanud enda üheksa aastase lapse vägistamise osas oma elukaaslase poolt, leiaksid endas selle julguse tulla ja küsida abi nii endale kui lapsele."