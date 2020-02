"Mul on hea meel, et kaasaegne kool ei tegele üksnes teadmiste edasiandmisega, vaid toetab ka õpilaste väärtus- ja kodanikukasvatust," ütles Belobrovtsev. "Konkursil osalemine aitab koolilastel kasvatada oma teadmisi ühiskonna toimimisest ning mõista oma rolli kodanikuna."

Reedel, 21. veebruaril kell 10.00 toimub Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi Lenderi maja aulas (Kreutzwaldi, 25) Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud kõnede hommik.

Konkursi žürii esimees abilinnapea Vadim Belobrovtsev nentis, et konkursi eesmärgiks on taas meelde tuletada, et meile nii tähtsad heaolu ja harmoonia on seotud põhimõtete, õigluse, solidaarsuse ja turvalisusega.

Kõnede hommiku keskmes on vabaduse väärtustamine läbi ajalookogemuse ja tänapäevaste saavutuste. Eestikeelsete kõnedega esinevad 9.-12. klassi õpilased ning võimalike teemade ring on lai: "Vabadus ja iseseisvus ei ole üks ja sama", "Inimene ja riik: kes keda kasvatab?", "Mis siis ikkagi on tõeline Eesti asi?", "Eesti koht Euroopas ning Euroopa koht minus", "Kui tahad, et sind koheldaks täiskasvanuna, tuleb ka käituda kui täiskasvanu".

Kõnesid hindab kuueliikmeline žürii koosseisus: Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev (žürii esimees), Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Sandra Vokk, Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja Dmitri Burnašev, VABAMU Näituste ja sündmuste juht Maia-Liisa Anton, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse infonõunik Birgit Rosenberg, Raadio 4 toimetaja, TKVG vilistlane Aleksandr Hussainov.