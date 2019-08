Veskimägi: Tallinna uus linnapea pälvib ettevõtjate tunnustuse

"Väga meeldivad mulle Tallinna uue linnapea esimesed töökuud, kes oma konkreetsusega on muljet avaldanud ja keda ettevõtjate ringkonnad tunnustavad," rääkis ettevõtja Enn Veskimägi. "Mehine ja selge sõnaga mees!"

Eriti tunnustab ettevõtja linna arenguid liiklusummikute vähendamisel.

"Pealinna peatänava ehituse seismapanek on väga tark samm, samuti on Reidi tee laiendamine positiivse mõtlemise tulemus," ütles Veskimägi. "Meil on paraku seni liiga palju tegutsetud põhimõttel "tehtud-mõeldud" ja märksa vähem "mõeldud-tehtud" printsiibil. Seda võib öelda iga valitsuse ja iga erakonna kohta, kus otsused on ellu viidud põhjalikku analüüsi tegemata."

Veskimägi sõnul ei tohi projekte kavandades unustada kohalikku omapära.

"Mina näen seda, et esmalt peab geograafiliselt vaatama, milline meie linn välja näeb – kesklinna osas kolm kilomeetrit laiust ja teisalt Laagrisse üle 40 kilomeetri," ütles Veskimägi. "Teha nüüd transporditõke just sinna kõige kitsamasse kohta, pole kuigi arukas. Liiatigi on meil ju vaid kolm kuud seda aega, kus väljas jalutada võib. Me ei saa ennast Lõuna-Euroopa linnadega võrrelda!"



"Reidi tee on samuti puhas läbilaskevõime teema, mis pidi sadama ja Narva mnt suure transpordivoo Kadriorust välja suunama," lisas Veskimägi. "Sõidan ise iga päev Russalka ristmiku juurest mööda ja pean ütlema, et senine rekkade väljasõit Metodisti kiriku juurest oli oluline takistus. Ühe valgusfoori tsükli ajal jõudsid ära keerata vaid paar rekkat!"