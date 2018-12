Arvestame, et saame täies mahus kaevama hakata 2020. aastal. Siis võtab veel paar aastat aega tunnelite valmis saamine," ütles tunneliprojekti Finest Bay Area eestvedaja Peter Vesterbacka. "Pole ühtegi seadust, mis ütleks, et see peaks võtma väga palju aega ning et seda ei saa teha kiiremini."

Arvestame, et saame täies mahus kaevama hakata 2020. aastal. Siis võtab veel paar aastat aega tunnelite valmis saamine," ütles tunneliprojekti Finest Bay Area eestvedaja Peter Vesterbacka. "Pole ühtegi seadust, mis ütleks, et see peaks võtma väga palju aega ning et seda ei saa teha kiiremini."

Tallinn-Helsingi tunneliprojekti Finest Bay Area vedav Peter Vesterbacka soovib hakata tunnelit kaevama juba 2020. aastal ning projekti valmis saada 2024. aastaks, vahendas BNS.

"Inimesed on mulle öelnud: "Hei, Peter, sa pead aru saama et vähemalt 10 aastat läheb lihtsalt planeerimise peale." Noh, see võttis pool aastat," ütles Vesterbacka intervjuus Soome rahvusringhäälingule Yle.

Tema sõnul tagab äsja saadud 100 miljoni euro suurune rahastus Dubais tegutsevalt ehitus- ja taristufirmalt ARJ Holding, et Soome lahe alla plaanitav tunnel saab valmis kuue aasta jooksul.

"See on kindlalt realistlik. Arvestame, et saame täies mahus kaevama hakata 2020. aastal. Siis võtab veel paar aastat aega tunnelite valmis saamine," ütles Vesterbacka Ylele ning märkis, et paberimajandus on alanud mõlemal pool lahte.

Eestis on Finest Bay Area Development esitanud rahandusministeeriumile taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks. Ministeerium teeb sellele praegu eelanalüüsi, lõplik otsus, kas planeering algatada või mitte, tuleb teha valitsusel.

Mobiilimängude tootja Rovio endise turundusjuhi Vesterbacka sõnul soovib Finest Bay Area Development saada tunneli eeldatavast 15 kuni 16 miljardi euro suurusest rahastusest 30 protsenti otseinvesteeringutena ettevõttesse ning ülejäänud 70 protsenti laenudena.

Vesterbacka sõnul on kogu tunneli rajamise protsess lihtsam kui arvatakse, seejuures ka lubade saamise protsess. "Pole ühtegi seadust, mis ütleks, et see peaks võtma väga palju aega ning et seda ei saa teha kiiremini. Teeme palju asju paralleelselt," rääkis ta.

Ehkki Finest Bay Area projekti kõrval uuritakse teistki tunneliplaani, nimelt Soome riigi ja Helsingi linna osalusega Finest Linki projekti, ütles Vesterbacka, et tegelikkuses ei ole kaht erinevat tunneliprojekti, vaid ainult üks – tema oma.

"[Soome transpordiminister Anne Berner] ütles, et on vaid üks projekt, ning see ongi see. On selge, et meil on vaja lähedast koostööd – ning meil ka on see riikide ja linnadega," ütles Vesterbacka Ylele.

Berner ütles detsembri alguses, et riiklikule tunneliprojektile tuleb läheneda ettevaatlikult. Tema sõnul peavad protsessi olema kaasatud nii Eesti kui ka Soome keskkonnaministeeriumid ning märkis, et keskkonnamõju hinnangud võtaksid aega vähemalt viis kuni kuus aastat.