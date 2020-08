Veterinaaramet: Tallinna kesklinnas elavate mesilaste mesi on puhas

Pilt: Ilja Matusihis/ Foto on illustreeriv

"Tulemused viitasid, et keemiliste omaduste, seal hulgas raskemetallide sisalduse poolest olid meeproovid kvaliteetsed ja botaaniline päritolu mitmekesine," märkis VTA toiduosakonna peaspetsialist Merle Laurimaa.

Tallinna kesklinnas peetavad mesilased toodavad veterinaar- ja toiduameti (VTA) kinnitusel igati kvaliteetset mett ning parkides ja haljasaladel olevatel korjealadel leviv tolm ja autode heitgaasid ei mõjuta mee kvaliteeti, vahendas BNS.

2017. aastal Tallinna Ülikoolis tehtud pilootprojekti raames analüüsiti Tallinna linnast kogutud meeproove, ütles täna Laurimaa. "Tulemused viitasid, et keemiliste omaduste, seal hulgas raskemetallide sisalduse poolest olid meeproovid kvaliteetsed ja botaaniline päritolu mitmekesine," lisas ta.

Laurimaa sõnul viitab puhas mesi taaskord sellele, et linnatänavad, -pargid ja -aiad pakuvad piisavalt toitu ning linnakeskkond on piisavalt puhas, et mitte ohustada mesilaste elu ning reostada mett.

"Sarnaselt kirjeldatakse ka mett, mis on kogutud Pariisist, New Yorgist, Sydneyst ja teistest suurlinnadest," lisas ta. "Mesilasi peetkase näiteks New Yorgis, Bostonis, London, Sydneys, Hong Kongis, Berliinis, Tokyos, Torontos, Tallinnas, Pariisis, Varssavis ja mujal."

Tallinnas on kuulsamad linnamee kogujad LHV pank ja presidendi kantselei.