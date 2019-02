"Mind on alati motiveerinud suured muusikud, kellel on võimsad hääled nagu näiteks Freddie Mercury ja Michael Jackson. Kui ma saaksin ajas tagasi minna ja iseendale karjäärinõu anda, ütleksin endale, et võta rahulikult," ütles laulja Victor Crone.

"Mind on alati motiveerinud suured muusikud, kellel on võimsad hääled nagu näiteks Freddie Mercury ja Michael Jackson. Kui ma saaksin ajas tagasi minna ja iseendale karjäärinõu anda, ütleksin endale, et võta rahulikult," ütles laulja Victor Crone.

"Ma arvan, et täna peaks võitma ikka see laul, mis on tulnud Eestist. See on väga huvitav võistlus ja ma olen ka ise paljud võistluslaulud läbi kuulanud. Võistluslauludest on mulle eriti kõrva jäänud Kerli laul, see on väga hea ja kindlasti lööks see läbi ka rahvusvaheliselt.

Mulle meeldib väga ka Ingeri laul. Enne lavale minekut üritan ma ise kindlasti rahuneda ja mediteerin, see aitab mind ja hoiab mu närvid korras.

Mind on alati motiveerinud suured muusikud, kellel on võimsad hääled nagu näiteks Freddie Mercury ja Michael Jackson. Kui ma saaksin ajas tagasi minna ja iseendale karjäärinõu anda, ütleksin endale, et võta rahulikult. Üle öö ei saa keegi kuulsaks, peab ikka igal päeval kõvasti tööd tegema, et midagi saavutada," sõnas Victor Crone.