"Olukord on päris tõsine - sellel loomal ei ole ilmselt mitte mingisuguseid looduslikke vaenlasi või vähemalt teadaolevalt ei oska ma neid mainida," tõdes zooloog Aleksei Turovski. "Ei patogeensed seened, bakterid, kiskjaid, putukad ja ämblikud - mitte keegi ei taha teda puutuda, tal on väga hea kaitse."

Aiaomanikele peavalu tekitavad lusitaania teeteod on sel aastal Tallinnas jõudsalt oma arvukust suurendanud. Kuna oma aias nende isenditega võitluse pidamine ei anna pikaajalisi tulemusi, on vajalik kogukonna ja linnapoolne abi.

"Kaebusi on meile tulnud lusitaania pesitsuspaikade kohta küll. Me oleme need kõik ära kaardistanud ja teinud võimalikult palju niitmistöid. Oleme oma lepingupartneritega kokku leppinud, et kõik linna maad niidetakse kuni kinnistuteni välja," selgitas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Uus võõrliik on Eestis jõudsalt kanda kinnitamas ning suurim probleem on selles, et looduse ringkäigust lähtuvalt ei ole meil ühtegi teist liiki, kes neid sööks. Et oma aeda ja taimi kaitsta, on aiaomanik sunnitud neid isendeid hävitama

Taimepõhine mürk

Aiapidajad kasutavad erinevaid meetodeid, kuidas nendest näljkatest lahti saada. Abi pakub ka alles nädal aega tagasi turule tulnud uus Eestis toodetud innovaatiline toode Lusitaania. "See toode on taimepõhine - kõik söödav ja joodav meie toidulaualt, keemiat me ei lisa. See kontseptsioon annab huvitava tulemuse, see mõjub lusitaania teeteole hetkega," kinnitas Lusitaania toote arendaja Andres Kleinberg.

Lusitaania OÜ tegevjuht Tiia-Liis Jürgenson märkis, et toote järgi on väga suur vajadus. "Meie poole on pöördutud nii kogukondade kui ka erinevate linnaosade inimeste poolt. Toode on leidnud väga head tagasisidet, kuna tegemist ei ole kemikaalide ja mürkainetega. See on looduslik ega tee koertele ega kassidele halba," kinnitas ta.

Kuna uus röövellik võõrliik on ka väga mürgine, siis ei tohi teda mingil juhul katsuda, sest mürgine limaskest ohustab nii inimesi kui ka loomi. Ühtegi liiki täielikult hävitada ei ole inimesel õigust, kuid aedade ümbrus ja taimekasvatuse aladel tuleb lusitaanlastega siiski paratamatult võitlust pidada ning need kohad sellest liigist puhastada.