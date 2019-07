"Ma olen andnud oma lastele, tütar on 22-aastane ja poiss on 18-aastane, vabaduse avastada maailma, saada ise kätte oma õppetunnid. Aga kui neil on raske, keeruline hetk ja nad vajavad abi, siis ma unustan kõik, ma sööstan samamoodi nagu tiiger," rääkis tuntud teleprodutsent Annely Adermann.

Eelmisel aastal algatasid Tallinna Loomaaed ja Tallinna Loomaaia Sõprade Selts Tiigrioru kampaania, et ehitada meie ainukesele amuuri tiigrile Pootsmanile ja tema tulevasele perele loomaaeda nüüdisaegne eluala Tiigriorg. Tiigri eest seisid kümme tuntud meest, kes rääkisid oma tiigriloo: Mihhail Kõlvart, Urmas Sõõrumaa, Ott Kiivikas, Alen Veziko, Artjom Savitski, Hannes Võrno, Jesper Parve, Kevin Renno, Karl Madis ja varalahkunud Jüri Aarma.



Sel aastal annavad oma panuse Tiigrioru valmimisse ja ajutiselt Tšehhi loomaaeda kolinud Pootsmani tagasitulekuks kümme vägevat naist: Kaja Kallas, Reet Linna, Heidy Tamme, Annely Adermann, Tanja Mihhailova-Saar, Ksenija Balta, Amani Kiivikas, Carmen Pritson ja heategevusliku kampaania Tiigriorg juht Veronika Padar.



Oma loo räägib teleprodutsent Annely Adermann.





Kui Annely Adermannil paluti mõelda enda ja tiigri seostele, meenusid talle kohe lapsena loetud tiigrijutud, kodu seinal olev Jüri Arraku tiigripilt ja see, et ta ise on just tiigriaastal sündinud. Kõige esmalt rääkis ta aga, kuidas ta samastab ennast ematiigriga, kes lamab vaikselt, justkui laiseldes, kutsikad ümber mängimas. Kuid kui mõni nendest kutsikatest satub ohtu, ema reageerib hetkega. Ta sööstab, kaitseb, võitleb.



"Tunnen täpselt sama. Ma olen andnud oma lastele, tütar on 22-aastane ja poiss on 18-aastane, vabaduse avastada maailma, saada ise kätte oma õppetunnid. Aga kui neil on raske, keeruline hetk ja nad vajavad abi, siis ma unustan kõik, ma sööstan samamoodi nagu tiiger, ma olen valmis võitlema, võib-olla ka ründama, kuigi ma hoian end tagasi," ütles Adermann.



Ta lisas, et kuuldavasti on tiiger väga hea strateeg, kes ei ründa kunagi niisama, ta mõtleb oma käigud detailselt läbi, kuidas miskit kuskilt saada. "Ka seda olen ma enda peal täheldanud. Kui ma teen kõrvaltvaataja silmis justkui spontaanseid otsuseid, siis ma tegelikult mõtlen kõik läbi ja see võib käia väga kähku, siis ma teen selle hüppe, rünnaku ja see võib olla elumuutev. Isegi kui need asjad on iseenesest võib-olla pisikesed."



Oma tööelu hüppeid peab ta väga põnevateks. Alates teletöö algusest saatega "Kaks takti ette", edasi pikema karjääri jooksul kanalis TV3, kus ta saadete huvides on teinud igasugu pööraseid asju, sooritanud isegi benji-hüppe, mida tema sõnul ükski normaalne inimene muidu ei teeks ja mida ta ka praegu ei kordaks. Meelde on sööbinud sellised huvitavad projektid nagu Seitsmeste Uhkuse sünd, Sirje Eesmaa raamatu loomine, Kaire Vilgatsiga koos mullu suvel Telia rahvatriatloni patrooniks olemine. "Ka see oli suur katsumus, minna sinna külma vette, kuhu ma muidu kunagi ei läheks. See oli eneseületus, ma arvan, et see oli väike tiiger seal sees. Olen mõelnud, et kust tuli see sisemine jõud, mille üle ma olen üllatunud. Võib-olla seda jõudu saab võrrelda tiigriga, kes pealtnäha on selline rahulik, aga siis mingil hetkel teeb midagi, mis muudab maailma. See mulle meeldib!"



Annely nentis, et tema elus on olnud väga palju kokkupuuteid tiigri teemaga ja loetles mõned: "Lapsena ma lugesin hästi palju hiina muinasjutte, kus tiigri roll oli hästi oluline, avaldas mulle muljet. Lugesin ka vahvat lasteraamatut "Kõnelused tiigriga", sealt edasi natukene hirmuäratavat raamatut "Inimesesööjad", mis taas tõestas tiigrite nutikust, kuidas nad sinna India majadesse sisse hiilisid ja siis oma jubedaid tegusid tegid. Nüüd olen ma jätkuvalt vaimustuses Eduard Wiiralti teosest "Lamav tiiger". Mul on kodus elutoas Jüri Arraku tiigripildiga graafiline leht ja kõige tipuks olen ma ka ise sündinud tiigriaastal."

"Võib-olla ongi minu kohus aidata inimestel seda teemat mõista ja kutsuda neid toetama, et Tiigriorg sünniks!" Ta kirjeldas elamust, mida annab loomaaiakülastus: "Sa lähed sinna, vaatad neid loomi, näed ühtaegu seda julgust, südikust, tarmukust ja samas seda õrnust, hellust, pehmust, mis nendes "kassides" on. Võib-olla õpid ka ise paremini elama ja sinus justkui sünnib uuesti midagi ilusat, mis muudab maailma ja lõpuks leiad ka endast võib-olla selle tiigri, et võtta ette neid samme, mida sa muidu ei julgeks. Ma arvan, et teda jälgides tegelikult inimene ise ka muutub ja muutubki paremaks."

Tiigriorgu saab toetada, helistades Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi annetusnumbritele:



Helistades 900 9007 annetad 5 eurot; 900 9008 annetad 10 eurot; 900 9009 annetad 20 eurot.

Samuti on võimalus Tiigrioru ehitamist toetada ülekandega Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ arvelduskontole EE432200221010716613, selgitusse märkida "tiigriorg".