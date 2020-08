"Siin on rikkalikult originaaljoonistusi, mis on Belgia arhiivist toodud. Kindlasti võiks pakkuda see huvi ka keskkooliealistele noortele ja kõigile neile, kes on koomiksikultuurist huvitatud," kinnitas näituse kuraator Sandra Mälk.

"Siin on rikkalikult originaaljoonistusi, mis on Belgia arhiivist toodud. Kindlasti võiks pakkuda see huvi ka keskkooliealistele noortele ja kõigile neile, kes on koomiksikultuurist huvitatud," kinnitas näituse kuraator Sandra Mälk.

Kolmapäeval tutvustas Mälk Eesti Arhitektuurimuuseumis näitust "Urbatekt varjatud maailmas. François Schuiteni ja Benoît Peetersi arhitektuurikoomiksid".

Belgia kunstniku François Schuiteni (1956) ja Prantsuse kirjaniku Benoît Peetersi (1956) loomingu näitusel kohtuvad koomiksikunst ja arhitektuurne graafika. Graafiliste romaanide sarja "Les Cités obscures" ("Varjatud linnad") tegevus toimub Vastasmaal – müstilisel planeedil, mis jagab Maaga orbiiti, kuid on meie jaoks Päikese taga varjul. Selle kujuteldava tsivilisatsiooni asukad seisavad silmitsi meilegi tuttavate probleemidega, nagu linnaruumi reorganiseerimine või pärand vs. uue ihalus, jäädes kangelaste ja antikangelastena tihti arhitektuursete ideede ja jäikade süsteemide risttuulde.

"Need on väljavõtted ühest koomiksiraamatust, mis on ka eesti keelde tõlgitud. Selle graafilise romaani sisu tutvustab totalitaarse režiimiga linnaelu," tutvustas Mälk.

Teisipäevast pühapäevani kella 11 kuni 18 avatud näitus ei tohiks kedagi külmaks jätta, sest need, kes siiani käinud, pole oma vaimustust vaka all hoidnud.

Koomiksinäitus jääb avatuks 8.novembrini.