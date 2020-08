VIDEO! Arvamusfestivalil arutletakse digikultuuri võidukäigu üle

"Selge on see, et digikultuur ei asenda kunagi analoogkultuuri - inimesed tahavad käia teatris ja kontserdil, suhelda artistidega ning lugeda paberraamatuid," tõdes Digikultuuriaasta projektijuht Martin.

14.-15. august toimub Paides iga-aastane Arvamusfestival. Tänavusel festivalil on avatud ka digikultuuriala, kus kahel päeval arutletakse kultuuri digipöörde teemadel. Vaatluse all on nii Eestis kui ka maailmas enne ning pärast pandeemiat toimunu ja toimuv.

"Kas me tahame seda või mitte, aga selle karantiiniaja üks ootamatu tulemus oli see, et kogu kultuur muutus plahvatuslikult digitaalseks, sealhulgas ka kooliharidus," kinnitas Aadamsoo. "Paari kuni kolme karantiinikuu jooksul käisime läbi katsetused ja proovid, mis muidu oleks tõenäoliselt võtnud aastaid aega."

Oma ala tipud võtavad muu hulgas luubi alla ka nähtuse nimega nägemuspädevus. "See on termin, mis hõlmab seda, kuidas me pilti ja heli kaasaja kommunikatsioonis kasutame. Kaks kuud kooliaasta lõppu tegi ilmselgelt ära selle, mis kümme aastat on tegemata jäänud," selgitas Eesti Filmi Instituudi digipädevuse arendaja Mikk Rand, et mugavustsoonist väljumine nõudis mängimist samade vahenditega, millega lapsed juba enne omal vabal tahtel tegelesid.

Digikultuurialal püütakse leida vastuseid küsimustele Eesti kultuuri tuleviku osas - kas ja millisel määral meie kultuur digitaliseerub?

"Selge on see, et digikultuur ei asenda kunagi analoogkultuuri - inimesed tahavad käia teatris ja kontserdil, suhelda artistidega ning lugeda paberraamatuid. Arvata, et me läheme nüüd täielikult üle digikultuurile, on vale," tõdes Aadamsoo. "Me jõuame hübriidse kultuuri ajastusse, kus paralleelselt toimuvad päris üritused, aga ka virtuaalsed üritused, näiteks kodukontserdid."

Kõik Arvamusfestivali digikultuuriala arutelud salvestatakse ja neile on võimalik kaasa elada kas kohapeal, otseülekannetena Eesti Rahvusraamatukogu Facebooki kanalil, ERR-i kultuuriportaalis või ka järelvaatamises YouTubeis.