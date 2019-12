VIDEO! Belobrovtsev: Tallinn teeb kõike kaasaegselt ja suurelt

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev rääkis, et peagi mööduva aasta põhisündmuseks oli juubelilaulupidu. "Väga ilus, sümboolne ja suurejooneline üritus lauluväljakul, mis tõi kokku nii palju rahvast," rääkis Belobrovtsev, et tegu oli üritusega, mis ühendas tervet riiki.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev rääkis, et peagi mööduva aasta põhisündmuseks oli juubelilaulupidu. "Väga ilus, sümboolne ja suurejooneline üritus lauluväljakul, mis tõi kokku nii palju rahvast," rääkis Belobrovtsev, et tegu oli üritusega, mis ühendas tervet riiki.

Tallinna abilinnapead muljetasid peale tänast linnavalitsuse istungit Raekojas, mis sündmused tõid peagi mööduval 2019. aastal kõige rohkem rõõmu kogu Tallinna linnale.

Võrk: laulupidu läks väga hinge

Tallinna abilinnapea Eha Võrk rääkis, et temale jäi sellest aastast kõige rohkem meelde laulupidu. "See oli aeg, kui sai jälle võtta kapist välja oma vanaema rahvariided, need selga panna ning marssida ühtses laulupeoliste rivis," rääkis Võrk, et laulupidu läks temale väga hinge.

Tallinna linna ehitiste valdkonnas oli selle aasta suurimaks sündmuseks Kultuurikeskus Kaja avamine.

Belobrovtsev: PISA testi tulemused on märkimisväärne saavutus

Teine oluline sündmus oli tema hinnangul Tallinna päeva raames toimunud suur Tallinna etteütlus Vabaduse väljakul, millest võttis osa peaagu 2000 inimest. "See on väga suur saavutus ja seal samas oli üheks päevaks Harju tänav nimetatud ümber Eesti keele tänavaks."

Kõige rohkem valmistas talle rõõmu see, et PISA testi tulemused näitasid, et Eesti hariduse tase on väga kõrge. "See on märkimisväärne saavutus ja siin on ka Tallinna haridussüsteemil suur roll," kinnitas Belobrovtsev.

"Tallinn liigub, Tallinn ehitab, Tallinn teeb kõike kaasaegselt ja suurelt ja ma arvan, et see ongi kohane ühele pealinnale," tõdes Belobrovtsev.

Beškina: kõige meeldejäävam osa on innustavad inimesed

Tallinna abilinnapea Betina Beškina rääkis, et ametis oldud poole aasta jooksul kohtus ta paljude inimestega. "Inimesed, kes innustavad edasi minema ja kes ka ise liiguvad julgelt elus edasi, oli kõige innustavam ja meeldejäävam osa aastast minu jaoks."

"Me oleme korrastanud teenuste taotlemise ja väljamaksmise korra, mis lihtsustab sotsiaaltoetuse taotlemise korda," rääkis Beškina selle aasta tähtsamatest tegudest. "Me oleme tegelenud omastehooldajatele mõeldud projektiga, mis aitab neid tööturule tagasi. See projekt algab 1. veebruaril, aga me oleme jõudnud seda ette valmistada sellel aastal."

Riisalu: Paljassaare filmilinnaku arendamine

Ettevõtlusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Aivar Riisalu rääkis, et käesoleva aasta üheks tähtsaimaks sündmuseks oli suurfilmi Tenet võtted Tallinnas. "See oli teatud mõttes murrang meie jaoks. Selle järjena andsime konkreetsed raamid ka Paljassaare filmilinnaku tulevikule," selgitas Riisalu.

Ettevõtluse jaoks oli sel aastal suurim muudatus linna otsus, et prügiäri ja prügimajandus käib nüüd ettevõtluse alla. See tähendab seda, et asjaga tuleb tegeleda tõsiselt, kuna 51 protsendiline taaskasutuse kohustus koputab uksele juba aastal 2021. "Isegi, kui see on natuke ebamugav, annab see juurde meie linnale päris palju, sest meie keskkond saab puhtam ja parem. On ka ajaloost teada, et kui sa oled Tallinnas aasta ära elanud, siis sa oled vaba mees ehk Tallinna õhk teeb vabaks."

Novikov: see aasta on suurte projektide aasta

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov rääkis, et sel aastal sai algatatud terve rida uusi planeeringuid ja liigutud edasi mitmete suurte projektidega. "Ma nimetaks seda aastat suurte projektide aastaks, mis tulevikus kujundavad ja muudavad linnaruumi," tõi Novikov näiteks sadamaala detailplaneeringute algatamise.

"Linna liiklusest ei saa mainimata jätta suuri projekte, mis puudutavad näiteks Tallinna väikest ringteed ja trammitee koritoride trasside valikuid. Nüüdseks on selgunud, kuidas hakkab kulgema trammitee kuni sadamani," rääkis Novikov, et tegu on linnaruumi muutvate projektidega.

"Transpordis on ajalooliselt Eesti suurima bussihanke ja vastavasisulise lepingu sõlmimine," lisas Novikov, et see tõstab tulevikus oluliselt ühistranspordi kvaliteeti.

Klandorf: Reidi teest ei saa üle ega ümber

Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt sai sellel aastal kõige paremini valmis Reidi tee. "Reidi teest ei saa üle ega ümber ja samas see jättis ka kõige meeldivama tunde," rääkis Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Palju head oli veel suurte tänavate ehituste ja sisekvartaalsete teede ehituste näol. "Lõppude lõpuks oleme saanud nii palju ressurssi, et ükski probleem lahendamata ei jää ja kui vaja, siis lahendame seda kiiresti ja kohe," kinnitas Klandorf.