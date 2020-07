VIDEO! Botaanikaaed kinkis Teletornile sünnipäevaks Olümpiapeenra

"Kõige ülevaatlikumalt on botaanikaaed nähtav just Teletornist. Seda sai ka kingitust kavandades silmas peetud, et see ikka sünnipäevalapsele ilusti aknast paistaks," ütles Tallinna Botaanikaaia direktor Urve Sinijärv.

"Kõige ülevaatlikumalt on botaanikaaed nähtav just Teletornist. Seda sai ka kingitust kavandades silmas peetud, et see ikka sünnipäevalapsele ilusti aknast paistaks," ütles Tallinna Botaanikaaia direktor Urve Sinijärv.

Laupäeval täitus Tallinna Teletornil 40 aastat valmimisest. Sel puhul kinkis botaanikaaed oma naabrile olümpiarõngastega lillepeenra. Kingitus on ajendatud 1980. aasta suveolümpiamängude Pirita purjeregatist, mis tegi Tallinna olümpialinnaks ning paljude teiste ehitiste hulgas valmis ka uus teletorn.

Sinijärv rääkis, et Teletorn on võimas maamärk, mis kuulub igapäevaselt botaanikaaia vaadete juurde. "Kõige ülevaatlikumalt on botaanikaaed nähtav just Teletornist. Seda sai ka kingitust kavandades silmas peetud, et see ikka sünnipäevalapsele ilusti aknast paistaks. Lisaks juubeliaastale oli sellise kingituse tegemise põhjus see, et tegelikult on ju 2020. aasta samuti olümpia-aasta, kuigi erandlik ja edasilükatud mängudega."

Tallinna Teletorni juhataja Jüri Kriisemann ütles, et kuigi kevadise eriolukorra tõttu on kõik Teletorni sünnipäevasündmused nihutatud aasta võrra edasi, teeb naabrite kingitus suurt rõõmu, sest selle aasta turismi märksõnaks Tallinnas on linnaloodus ja kust mujalt, kui teletornist avaneb kõige ilusam vaade rohelisele Tallinnale.

Peenra teostaja, Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Ave Visnapuu sõnul oli selle rajamine paras väljakutse. "Õigete värvitoonide leidmine ja kogu suve kaunina püsivate suvelillede otsimisel tuli ikka vaeva näha. Valgeks taustaks on valitud kivikilbiku sort ’Easter Bonnet White, värvilised rõngad on istutatud kasutades sinilobeeliat (sinine), madalat peiulille (kollane), petuunia sorti ’Black Ray’ (must), alatiõitsvat begooniat (punane) ning tipmist puksrohtu (roheline). Erilisust lisab, et valged kivikilbiku õied lõhnavad mesiselt."

Olümpiasümboolikaga peenra tegemine on kooskõlastatud ka Eesti Olümpiakomiteega.

Peenar asub botaanikaaia administratiivhoone taga aadressil Kloostrimetsa tee 52 ning seda saab vaadata nii maast botaanikaaias kui taevast teletornis.