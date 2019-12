VIDEO! Eesti ettevõtted annetasid Toidupangale uue kaubik-sügavkülmiku

Neli ettevõtet on andud võrdse panuse auto soetamiseks, et seeläbi päästa kaubanduses äraviskamisele määratud toitu, aidata puuduses elavaid inimesi ja säästa keskkonda.

Neli ettevõtet on andud võrdse panuse auto soetamiseks, et seeläbi päästa kaubanduses äraviskamisele määratud toitu, aidata puuduses elavaid inimesi ja säästa keskkonda.

Toidupanga vabatahtlik, ettevõtja Heiki Enok, on kokku viinud rohegaasi väärtusahelas osalevad Eesti ettevõtted, et ühiselt annetada Toidupangale uus Mercedes Benz Sprinter NGT kaubiku baasil sügavkülmik, mida käitab kodumaine taastuvkütus rohegaas.

Viimase süsinikuheide on rahvusvaheliste kokkulepete kohaselt võrdsustatud nulliga. Neli ettevõtet, Alexela AS, Eesti Gaas AS, Biometaan OÜ ja Rohegaas OÜ, on andud võrdse panuse auto soetamiseks, et seeläbi päästa kaubanduses äraviskamisele määratud toitu, aidata puuduses elavaid inimesi ja säästa keskkonda.

Sellise liikuva sügavkülmiku järele on Toidupangal tekkinud otsene vajadus tulenevalt uuest Veterinaar- ja toiduameti suunisest, mis annab toiduabi jagavatele heategevus- ja abiorganisatsioonidele õiguse sügavkülmutada rida toiduaineid, mille "kõlblik kuni" on lõppemas ning seejärel täiendava kahe kuu jooksul neid abivajajatele edastada.

Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn tänab kõiki panustajaid. "Kuna väga suur osa toidust päästetakse Tallinna kaubandusest, siis tänu kingitud kaubikule saab Toidupank suunata külmutatud toidu neisse Eestimaa paikadesse, kus vastav nõudlus ületab pakkumise. See on suur samm edasi," ütleb ta.

"Toidupank teeb tänuväärset tööd viies toitu abivajajateni. Meil on hea meel, et saame aidata neil teha seda keskkonnasäästlikumalt rohegaasi bussiga. Seisame samade väärtuste eest - hoolime inimestest ja ümbritsevast keskkonnast," lisas Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov omalt poolt.

Alexela esindaja Marti Hääl prognoosis, et Eesti teedel on juba lähiaastatel ainuüksi 30-40 tuhat rohegaasil töötavat sõiduautot, millele lisanduvad gaasiautodest veel LPG autogaasi tarbivad sõiduautod ja veeldatud maagaasil LNG sõitvad raskesõidukid. Hääle sõnul on gaas lähima 10-20 aasta jooksul kindlasti ühiskonnale soodsaim alternatiiv fossiilsetele mootorikütustele ja ainus tõsiseltvõetav võimalus rahvusvaheliste kliimakokkulepete täitmiseks transpordisektoris.