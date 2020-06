VIDEO! Eestimaalased veedavad suvepuhkuse valdavalt Eestis

"Pooled vastanutest külastaksid Baltimaasid, 23 protsenti tahaksid Soomes ka ära käia ning ligi 30 protsenti julgevad Euroopas ringi reisida," ütles EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tellis küsitluse, milles uuriti inimestelt, millised on nende puhkuseplaanid. Teadupärast on praegu kaugele reisimine veel ebakindel. Uuringust selguski, et väga paljud kaasmaalased kavatsevad reisida just Eestis ja külastada neid paiku, kus varem pole käidud.

"Need inimesed, kes reisisid eelmine aasta, on valmis see aasta minema siseturistina reisile," selgitas Lepik. "81 protsenti vastanutest plaanivad külastada kas sugulasi, tuttavaid või turistina ringi reisida."

Välisriikidesse reise plaanitakse, kuid vaid lähisriikidesse, sest inimesi hirmutab endiselt see, et kaugematest maadest ei pruugi tõregeteta tagasi saada. "Pooled vastanutest külastaksid Baltimaasid, 23 protsenti tahaksid Soomes ka ära käia ning ligi 30 protsenti julgevad Euroopas ringi reisida," lisas Lepik, et kaugemale ei ole inimestel huvi minna.

Juhusliku möödujatega vesteldes sai uuringule sarnase tulemuse - pigem Eestis ja ehk sügise poole Euroopasse. "Kindlasti kavatsen suvel Eestis reisida, aga kindlaid plaane veel pole, kuhu minna," rääkis Margit. "Täna olen esimest päeva Tallinnas ja siis vaatab edasi."

Tõnu rääkis, et välismaale minemise ees hirmu ei ole. "Horvaatiasse võiks minna suve lõpu poole ehk septembris."

"Sel aastal teen vaid eestisiseseid reise - välismaale ei lähe või kui, siis ainult Lätti," kinnitas Elina. "Tahaks uusi põnevaid kohti avastada Eestis, kuhu veel pole jõudnud ehk väikesed metsajärvekesed ja mereäärsed puhkused."