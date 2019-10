VIDEO! Eksperdid õpetavad Toompeal oma südame häält kuulama

"Just oma elustiili kujundamise osas vaatavad inimesed ühiskonna liidrite poole ja võtavad neist eeskuju. Seetõttu ma loodan, et ka riigikogu liikmed näitavad oma positiivse eeskujuga, kuidas südamehaiguste riske õigeaegselt ennetada," rääkis Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse juhataja, kardioloog doktor Tiina Uuetoa.

Tänasel rahvusvahelisel südame taaskäivitamise päeval õpetavad Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK), Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna Kiirabi parimad eksperdid riigikogu konverentsisaalis, kuidas paremini oma südamest aru saada ja teda tervena hoida, vahendas BNS.

Kell 9 algava sisuka päeva juhatab sisse Uuetoa, kes selgitab riigikogu liikmetele ja kantselei teenistujatele, mida oma südame tervena hoidmiseks peab silmas pidama.

"Südamest räägitakse palju, kuid tegelikult on eriti oluline tähelepanu pöörata riskifaktoritele. Need on aga iga inimese puhul erinevad ning sõltuvad eelkõige sellest, milline on tema senine elustiil ja geneetiline taust. On viis olulist kardiovaskulaarset riskifaktorit, milleks on vanus, kõrgvererõhktõbi, kolesterooli ja veresuhkru ainevahetushäire ning suitsetamine. Meeste ja naiste puhul mõjuvad riskifaktorid ka mõneti erinevalt, kuid südamehaigused ei ole kindlasti pelgalt meeste haigus nagu on tavaks arvata. Sellel, kuidas me end kohtleme ja oma tervist hoiame, on meie tervisele määrav roll," selgitab Uuetoa.

"Just oma elustiili kujundamise osas vaatavad inimesed ühiskonna liidrite poole ja võtavad neist eeskuju. Seetõttu ma loodan, et ka riigikogu liikmed näitavad oma positiivse eeskujuga, kuidas südamehaiguste riske õigeaegselt teadvustada ja ennetada ning vajadusel ka teist inimest elustada," rõhutab aastaid Eesti inimeste südameid jälginud ja ravinud doktor Uuetoa.

Et ITK Südamekeskuse juhataja räägitu pelgalt teoreetiliseks teadmiseks ei jääks, on riigikogu liikmetel ja kantselei teenistujatel võimalus omandatut kohe ka praktikas rakendada. Ida-Tallinna Keskhaigla õed teevad soovijatele erinevaid tervisemõõtmisi ja annavad nõu, kuidas organiseerida oma söömis- ja liikumisharjumusi nii, et südame-veresoonkonna haiguste riske minimeerida.

Ekspertide toel saavad riigikogu liikmed ja kantselei teenistujad õppida või meelde tuletada esmaseid elustamisvõtteid. Elustamist alustamata väheneb iga minutiga ellujäämise võimalus ning just seetõttu on taaselustamisvõtete kiire alustamine elulise tähtsusega, kuna tõstab ellujäämise tõenäosust kordades. Koolituse käigus saavad Riigikogu liikmed harjutada kaasaegsete mannekeenide peal praktilisi elustamis- ja esmaabivõtteid, samuti on võimalus lähemalt tutvuda AED elustamisaparaadiga.