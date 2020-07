VIDEO: Elektritõukeratastega kihutajaid on keeruline korrale kutsuda

"Mul on hea meel, et seadusandja on ette võtnud liiklusseaduse muudatuse, kus on kergliikur ning mida saab tulevikus reguleerida mõnevõrra teisiti kui täna," selgitas abilinnapea Andrei Novikov.

Elektritõukeratas on küll kaasaegne ja mugav sõiduvahend, kuid kahjuks seavad tõuksiga sõitjad tihtilugu nii kaasliiklejaid kui ka iseennast liikluohtlikku olukorda. Teisipäeval toimus Eestis esimene inimohvriga tõukeratta liiklusõnnetus Tartus (loe rohkem siit).

"Ühtpidi räägitakse nende ohtlikkusest päris palju, samas õigusregulatsioon on hetkel üsna nõrk ja me käsitleme neid kui jalakäijaid," selgitas Põhja prefektuuri liikluspolitsei talituse juht Varmo Rein, et elektrijalgrattur tohib liigelda seal, kus jalakäija.

Tõuksidega jalakäijate vahel sõelujaid on keeruline korrale kutsuda. "Me kõik saame aru, et see ei ole üks ja sama liiklemisviis. Mul on hea meel, et seadusandja on ette võtnud liiklusseaduse muudatuse, kus on kergliikur ning mida saab tulevikus reguleerida mõnevõrra teisiti kui täna," selgitas Novikov.

Kuna seadusandlus on veel reguleerimata, siis on turul väga palju erinevaid tõukerattaid saadaval, millest nii mõnedki on lausa ohtlikud. "Meil müüakse igasuguseid asju," kinnitas elektritõukerataste tootja COMODULE asutaja Kristjan Maruste.

Ta rääkis uudisest, kus Lasnamäe kanalis sõideti elektritõukerattaga 70 km/h. "See on igasuguste Euroopa direktiivide vastane ja ebaseaduslik tegevus," kinnitas Maruste, et sõiduk ei tohiks kiiremini liikuda kui 25 km/h. "Sõidukil peaksid olema head pidurid, ta peab olema hästi kasutatav ja ergonoomiline."

Seniks kuni seadust ei muudeta, peavad jalakäijad tõukeratastega sõitjatega üheskoos hakkama saama. Nii ühelt kui ka teiselt poolelt eeldatatakse liikluskultuuri järgimist.