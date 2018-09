VIDEO! Endine Passatski park võib saada linnasüdameks

Kesklinnas läheb lähiajal ehitusse vähemalt kaks objekti, mille valmimist linlased pikisilmi ootavad. Üks neist Kalevi staadion ja teine linnahall, kuid enne ehitustöid on mõlema juures veel pikk arupidamine.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul ootavad Kalevi staadionil ees mahukad tööd.

"Järgmise aasta tantsupeo teeme ära," rääkis Võrk. "Tõsi ta on, et staadion pole siis veel lõplikult välja ehitatud, tantsupidu aga saab staadionil peetud."



Tantsupeo ajaks saab staadion Võrgu sõnul igatahes talutavasse korda, suuremate ehitustööde täpsem areng selgub Võrgu sõnul lähitulevikus.



"Oluline on see, et rahastamine on nii Tallinna linna kui riigi poolt," ütles Võrk. "Tallinna linn kindlasti üksi selle ettevõtmisega ei pea rinda pistma."



"Rääkides Kalevi staadionist, võib ka mõelda sellele, mis seal ümber on," rääkis kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svet. "Täpselt staadioni vastas on ka üks väga ilus park, millest väga paljud inimesed ei tea."



Endine Passatski ja nüüdne Poolamäe park on Sveti sõnul esimese uuenduse juba saanud.



"Hakkame seda korda tegema järk-järgult ja avama rahvale rohkem," rääkis Svet. "Tänavu panime sinna ühe ajutise lava, mis meelitas oma kontsertidega sinna tuhandeid inimesi kohale. Loodame, et terve see piirkond, mille ümber tulevikus uusi arendusi hakkab tekkima üha rohkem ja rohkem, muutub selliseks uueks, ma julgen öelda, et kesklinna südameks."



Kesklinna südame tiitlile pretendeerib samas ka linnahalli ümbrus.



"Kuidas teisiti! Kui vaadata vanalinna linnulennult, ta ongi ju südamekujuline!" sõnas Võrk. "Eks kesklinn iseenesest olegi ju linna süda."



Riigi tuge saab renoveerimisel ka linnahall.



"Mõlemad objektid on ette nähtud rahastada nii riigi kui linna poolt," rääkis Võrk. "Mõlemad objektid, nii linnahall kui Kalevi keskstaadion on üleriigilise tähtsusega, mis pole olulised ainult linnale vaid tervele eesti rahvale. Ja sellepärast tuleb ikkagi nii riigi kui linna rahakott avada."



"Ei tasu unustada, et Tallinn on avanemas merele," ütles Svet. "Linnahall on ainult üks samm sellel teel. Reidi tee on teine suur samm ja varsti hakkame rääkima sellest alast, mis jääb linna ja Reidi tee vahele. Sadamaalast, Ahtri tänavast ja selle ümbrusest. Mulle tundub, et jah, Tallinnal on selliseid südamekohti palju. Aga ongi oluline, et Tallinn areneb mitmes suunas. Nii need, kes tahavad merd nautida, saavad võimaluse kui need, kes tahavad linna keskel rohelust nautida ka sellise võimaluse leiavad."



"Ootame uurimistulemused ära ja läheme tööga edasi," ütles Võrk Tammsaare pargi kohviku ehitusplaanidest rääkides. "Loomulikult on kahju, et selline kurb sündmus seal juhtus, aga selle taha ei saa elu seisma jääda. Vaatame üle uurimistulemused, istume koos meie lepingupartneriga maha ja vaatame üle, kas ja millised muudatused tuleb projektis teha."



Tänasel liikumispäeval kutsuvad Võrk ja Svet kõiki kontoreist välja parki jalutama ning ka Tammsaare pargi uut valguslahendust nautima.



Nafta 1 aadressile aga plaanitakse tulevikus rajada seenioride maja.