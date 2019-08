"Kui ma mõtlen enda ja tiigri peale, siis tiigrid on ka sellised, kellele meeldib hästi rahulik ja malbe olla. Nad on hästi teadlikud ja kontrollivad olukorda enda ümber," rääkis seksuaalsuse kooliataja Epp Kärsin.

Eelmisel aastal algatasid Tallinna Loomaaed ja Tallinna Loomaaia Sõprade Selts Tiigrioru kampaania, et ehitada meie ainukesele amuuri tiigrile Pootsmanile ja tema tulevasele perele loomaaeda nüüdisaegne eluala Tiigriorg. Tiigri eest seisid kümme tuntud meest, kes rääkisid oma tiigriloo: Mihhail Kõlvart, Urmas Sõõrumaa, Ott Kiivikas, Alen Veziko, Artjom Savitski, Hannes Võrno, Jesper Parve, Kevin Renno, Karl Madis ja varalahkunud Jüri Aarma.



Sel aastal annavad oma panuse Tiigrioru valmimisse ja ajutiselt Tšehhi loomaaeda kolinud Pootsmani tagasitulekuks kümme vägevat naist: Kaja Kallas, Reet Linna, Heidy Tamme, Annely Adermann, Tanja Mihhailova-Saar, Ksenija Balta, Amani Kiivikas, Carmen Pritson, Epp Kärsin ja heategevusliku kampaania Tiigriorg juht Veronika Padar.



Oma loo räägib Epp Kärsin



"Loomalik energia on võib-olla selline julgus teha neid asju, mis sinu sees on olemas, arvestamata seda, mida teised sinust arvavad," mõtiskleb seksuaalsuse koolitaja Epp Kärsin. "Kui ma mõtlen enda ja tiigri peale, siis tiigrid on ka sellised, kellele meeldib hästi rahulik ja malbe olla. Nad on hästi teadlikud ja kontrollivad olukorda enda ümber. Mul on täpselt samamoodi. Ma vajan vabadust ja samas ma võin vaikselt olla hästi malbe, aga tegelikult kõik mängunupud on minu käes. Kui tiigril on kõht tühi, siis ta läheb ja võtab kõige suurema looma. Mina teen seda ka."

Epp Kärsin ütleb, et inimese energiast moodustab seksuaalne energia üle 80%. Kui inimesed ei ole teadlikud sellest tohutult suurest väest, siis nad kasutavad seda seksuaalenergiat väga valesti. "Nad ei pruugi kunagi jõuda sinna oaasidele, mis on tegelikult meie sees olemas. Pinnapealne, lihtne tavaline suguühe, mis kestab väga lühikest aega, ei paku midagi. Tiigrid on polügaamsed. See tähendab, et isasel tiigril peab olema nii palju seksuaalenergiat, et ta jõuab kõik oma "naised" korda panna ja need emandad kõik jälgivad teda, teevad täpselt seda, mida isane tahab. Ma olen vahest mõelnud, et minus on nii palju armastust, et ma võiksin kõiki maailma mehi armastada ja ma ei jää selle võrra vaesemaks. Kuid mul on üks mees ja ma püüan seda suhet hoida ning toita."



Kärsin leiab, et naise seksuaalenergiast rääkimine tundub praeguses ühiskonnas veidi võõrastav. "Meile tundub, et need naised, kes on hästi seksuaalsed, on natukene mõru maiguga, aga mina pigem julgustan naistel olema kontaktis enda seksuaalenergiaga, sest siis sa oled ka väga intuitiivne ja julged elus teha siiramalt, õigemaid otsuseid."

Elu ilma filtriteta



Epu hinnangul ei ole tema elus selliseid filtreid, et ta peaks mõtlema, kuidas teistele kuidagi meelepärasemalt olla. "Ega tiiger ka ei vali oma saaklooma, tal on kõht tühi ja ta läheb ja võtab, tal saab kõht täis ja siis on rahu maa peal. Ma ilmselt olen ka selline, et ma pigem ütlen ja tegutsen."



Ta arvab, et meil kõigil on alati õigus ära rääkida oma lugu. Näiteks, kui ta laps kord koolist koju tulles ütles, et ei taha enam kooli minna, sest õpetaja oli hakanud teda süüdistama ühes vahejuhtumis, kuulamata teist osapoolt. "Järgmisel päeval olin kell 9 koolimajas, läksin otsisin üles õppealajuhataja ja klassijuhataja ja küsisin, miks ei ole probleemi lahendatud süsteemselt ehk kuulatud ära kõik osapooled. Loomulikult olid õpetajad tagajalgadele aetud ja selsamal õhtul pärast tunde võeti need tüdrukud kokku, räägiti omavahel ja see asi sai lahendatud. See ongi see koht, et kui sa tunned, et sul on vaja sekkuda, siis sekku ja ära jää ootama, et see teema lihtsalt ära lahtuks. Mine, võta ja tegutse!"



Epp tunnistab, et ei suuda vaadata loodusfilme, kus loomad on inimtegevuse tõttu abitud. Nemad ei saa ju enda õiguste eest seista. Eriti tiiger läheb talle sügavalt hinge. "Tahaks neid loomi rohkem aidata. Just nii nagu praeguse projektiga, et anda inimestele teadlikkust, et nad mõistaksid: loodusest ära võetud loomal, kes on toodud inimestele näitamiseks, peaksid olema kõige paremad elutingimused, et ta tunneks võimalikult vähe, et ta on kuidagi ahistatud ja piiratud. Ta peaks saama käia ringi ja tunda oma kuninglikkust, vaadata oma valdusi, et ta tunneks ennast võimalikult lähedasena loodusega."



