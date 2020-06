Lasnamäe põhikooli uueneva hoone võimla sai täna nurgakivi, kogu hoone renoveeritakse tervikuna ülejärgmiseks septembriks. Uuenev kool aitab erivajadustega lastel õppida ja elada sama väärikalt nagu teisedki lapsed. "Selles koolis õpivad erilised lapsed ja hoone projekteeriminegi oli eriline," rääkis hoone arhitekt Ott Ojamaa.

Veebruaris alanud koolimaja ümberehituse tulemusel saavad erivajadustega õpilased moodsa õpikeskuse.

"Lasnamäe põhikooli renoveerimisega rajame tänapäevase, spetsiaalselt erivajadustega õpilastele loodud õpikeskkonna, mis toetab laste arengut nii vaimselt kui ka füüsiliselt," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Uuenevast hoonest kujuneb haridussünerigat võimendav õpikeskkond, kus lisaks põhikoolile hakkavad tööle veel Lasnamäe lastekeskus ning Tallinna Õppenõustamiskeskus, sinna rajatakse ka väikeklassid eriliste vajadustega õpilastele teistest koolidest."

"Selles koolis õpivad erilised lapsed ja hoone projekteerimegi oli eriline," rääkis hoone arhitekt Ott Ojamaa, kelle sõnul hakkab maja heledale toonile kontrasti pakkuma kergelt roostepunane fassaadilahendus. "See hoone tuleb lastele, keda võivad häirida igapäevasedki helid, mistõttu paljud neist saavad õppida vaid õpetajaga kahekesi. Nii tulevad hoone üksühele õppeblokki üheõpilaseklassid. On ka kahe ja kuue õpilasega klasse. Enamik ruume ongi tibatillukesed just sellepärast, et lapsed saaksid keskenduda."

Linnapea lisas, et täna nurgakivi saanud võimlakompleks pakub sportimiseks paremaid tingimusi kui vana, nüüdseks lammutatud spordisaal.

"Kui enne oli koolil kaks väikest võimlat, millest üks oli amortiseerunud, siis nüüd saab kool täismõõdus ja -kõrgusega spordisaali, mis on kavandatud universaalseks kasutuseks," sõnas Kõlvart.

Koolihoone pakub avaraid liikumisvõimalusi

OÜ Arhitektum projekteeritud hoone pakub avaraid liikumisvõimalusi väljaspool spordisaaligi.

"Liikumisvõimalusi pakub kogu koolimaja," lisas Ojamaa. "Eripärased lapsed vajavad liikumist rohkem, et oma energiat kasulikult välja elada. Liikumistoas näiteks on pingpongilauad ja seinal ronimisredelid."

Õuealale tuleb spordiväljak ja parkla. Spordihoone esimesele korrusele tulevad riietusruumid ja aeroobikasaal ning teisele maadlussaal abiruumidega. Võimlaosa on jagatav kas kaheks või kolmeks autonoomselt kasutatavaks osaks. Õppetöö välisel ajal saab pääsu kooliruumidesse sulgeda, samas aga säilib juurdepääs lastekeskuse lastele. Täieliku uuenduskuuri läbib ka kooli staadioniala. Põhikooli käsutusse jääb tulevikus A ja B korpus, C korpuses saab ruumid lastekeskus.

"Siia kooli pole mitte ainult suur nõudlus, vaid koolil on ka väga tugev maine," ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet. "Õppenõustamiskeskuse ülesanne on aidata õppetööga sammu pidada neilgi lastel, kel tavaõppes keerulisem. Keskuses pakutakse tugiteenuseid, mida tavakoolides keerulisem tagada. Eesmärk on aidata neid, kes ehk kohe teistele lastele järgi ei jõua. Uuenev kool aitab neil õppida ja elada sama väärikalt nagu kõik teisedki lapsed!"

Juurde-ehituse nurgakivi kapslisse said asendiplaani joonise kõrvale kooli ja lastekeskuse meened, lisaks linnaosaleht ja Pealinn. Vaatamata hommikusele tormilisele äikeseilmale oli selleks hetkeks taas soe päike väljas. Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on päikesekiired ehituste pidulikel sündmustel saanud lausa traditsiooniks.

Võrk: teeme taevastele jõududele meelepäraseid asju

"See on märk sellest, et teeme siin Tallinna linnas õigeid, taevastele jõududele meelepäraseid asju!" rõõmustas Võrk. "Me teeme nõrgematele, me teeme lastele! Ka Tondi põhikooli maja saavad erivajadustega lapsed varsti kätte. 1. septembril Tondi põhikooli lapsed enam Tuisu tn majja minema ei pea. Vaid lähevad uude majja, mida nad on nii pikisilmi oodanud."

Lasnamäe põhikooli ehituslepingu sõlmis linn OÜ Nordlin Ehitus, ehituse maksumus on 9,3 milj eurot. Juhatuse esimees Ülo Older lubas, et tolmusemad tööd hakkavad seljataga jääma ja hoone lammutustööd lõpusirgele jõudma.

"Meie ettevõte saab tänavu kümne aastaseks ja neist Tallinna linnaga tehtud koostöös on Lasnamäe põhikooli renoveerimine kuueteistekümnes," ütles Older. "On olnud väga keerukaid objekte nii tähtajaliselt kui tehniliselt, nt huvikeskus Kullo ja Raua saun, samuti Gustav Adolfi kool."

Kõlvart lubas, et Lasnamäe põhikool avab taas uksed juba järgmise aasta sügisel.



"Juba 2021. aasta 1. septembril tulevad siia lapsed õppima. See ongi kõige tähtsam!" ütles Kõlvart. "Neid ruume saavad kasutada teisedi koolid, et tekiks vajalik sünergia. Hariduslike erivajadustega lapsed saavad parimad tingimused!"

A ja B korpuses on lisaks õpperuumidele aula ja garderoob ning kooliköök, mille teenust saab kasutada ka lastekeskus. Erivajadustega laste liikumise hõlbustamiseks on korpuste piirile paigutatud invanõuetele vastav lift, mis on projekteeritud teenindama kõiki hoone tasandeid. Lastekeskuse käsutusse läheb hoone C-korpuse lõunapoolne osa läbi kolme korruse, juurdeehitusega rajatakse täiendavad tegeluspinnad. Esimesele korrusele tuleb õpilaskodu ning teisele ja kolmandale õppe- ja tegelusruumid. C-korpuse esimesele korrusele tulevad ka õppenõustamiskeskuse kabinetid.

Ehituse töövõtuleping sõlmiti Nordlin Ehitus OÜ-ga tänavu 16. märtsil. Ehitustööd valmivad tuleva aasta mais, mille järel saab hoone sisustuse ja pidulik avamine seisab ees järgmise aasta augustis. Projekti kogumaksumus on 14,8 miljonit eurot.

Lasnamäe põhikooli laiendamise ja tervikrenoveerimisega saavad Tallinnas korda kõik erivajadustega laste koolid. Tondi põhikooli hoone valmib augustis.