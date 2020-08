"See peaks pakkuma nii sümfooniaorkestri kui ka rokkbändi sõpradele mõlematele väärtust. Ma olen püüdnud sellest viimase välja võtta, et oleks koguaeg üllatusi ja vaheldust," kinnitas helilooja ja pianist Rein Rannap.

"See peaks pakkuma nii sümfooniaorkestri kui ka rokkbändi sõpradele mõlematele väärtust. Ma olen püüdnud sellest viimase välja võtta, et oleks koguaeg üllatusi ja vaheldust," kinnitas helilooja ja pianist Rein Rannap.

Selle suve muusikaline tippsündmus leiab aset 20. augustil, mil Tallinna Lauluväljakul kõlavad Ruja läbi aegade kõige tuntumad laulud.

Eesti taasiseseisvumise aastapäevale pühendatud suurejooneline kontsert saab sel aastal olema enneolematu, kuna kõik laulud tulevad esitlusele ilma lauljateta. Esitajateks on Eesti esindusorkester ERSO, rokkbänd ja loomulikult Rein Rannap klaveril.

Ettevalmistused pidulikuks kontserdiks on käinud juba pikki kuid ning jätkuvad täiskiirusel. "Tavaliselt võtab see protsess aega pikalt, kuid meil on mõte ja idee juba aasta algusest välja reklaamitud," kinnitas Tallinna Lauluväljaku juht Urmo Saareoja.

"Ma olen sümfoonilisest versioonist unistanud väga kaua, aga mul endal poleks jätkunud julgust seda ideed välja pakkuda, et laulud, mis on nii tihedalt seotud tekstidega, võiksid kanda välja terve kontserdi ainult instrumentaalselt," on Rannap selle võimaluse eest väga tänulik.

Kui 2017. aasta 20. augustil oli tulnud Taasiseseisvumise aastapäeva kontsertile "Eesti muld ja Eesti Ruja" kaasa elama 14 000 inimest, siis tänavu saab olema kontsertikülastajate hulk mastaapselt väiksem. "Sel korral on kahjuks 2000 inimest piirarv, mis on meie territooriumile lubatud," kinnitas Saareoja.

Orkestrile seatud Ruja esitus lisab armastatud meloodiatele kindlasti palju uusi nüansse ja värve. Eeskätt pidulikkust, suursugusust ja võimsust, teisalt ka õrnust – kuulaja saab kogeda, kui vaikselt võib tegelikult mängida üks hiigelsuur orkester.

Kõik lugude uued ja põnevad seaded on tehtud just selleks kontserdiks, seega saab kontserdikülastaja osa millestki ainulaadsest ja kordumatust. "Kolm kuni neli kuud istusin päevad läbi arvuti taga ja tegin neid seadeid," märkis Rannap.

Kauaoodatud kontsert leiab Tallinna Lauluväljakul aset juba järgmisel neljapäeval, mil kogu Eesti tähistab oma 29. taasiseseisvumise aastapäeva.