VIDEO! Euroopa arheoloogiapäevad pakuvad põnevat programmi

"Arheoloogiapäevadel on kõigil hea võimalus arheoloogide juhatusel õppida tundma oma kodukoha varasemaid ajalookihte," ütles Muinsuskaitseameti arheoloogiapärandi valdkonna juht Ulla Kadakas.

19.-21. juunil 2020 toimuvad teist korda Euroopa arheoloogiapäevad. Eestigi osaleb üle-Euroopalises programmis teist aastat järjest ning meie muuseumid ja arheoloogid korraldavad huvilistele põnevaid sündmusi mitmel pool Eestis.

"Muistised on kohad, kus saame kohtuda aastasadade ja –tuhandete taguste inimpõlvede tegemistega. Praegusel põllul võis kunagi olla asula, kalmistu, pühapaik või sulatati seal näiteks rauda, samas on paljud kunagised põllud hoopis metsa kasvanud. Arheoloogiapärand on meie ühine vara ja seda võib leida kõikjalt, oodatud ja ootamatutest kohtadest Eesti maastikul. Arheoloogiapäevadel on kõigil hea võimalus arheoloogide juhatusel õppida tundma oma kodukoha varasemaid ajalookihte," ütles Kadakas.

Eesti Muinsuskaitse Seltsi Helle Solnaski sõnul on Euroopa arheoloogiapäevade eesmärk inimestele lähemalt tutvustada arheoloogia kui teadusharu sisu, selle vajalikkust meie esiajaloo mõistmiseks ning selgitada arheoloogi elukutse omapära. "Meie muistsete esivanemate elu-olu, mille kohta kirjalikke allikaid pole, on jätnud jälgi maastikule, ja arheoloogid oskavad neid märke leida, analüüsida ja meile selgitada. Tänu arheoloogiateadusele mõistame, kus on meie juured ja millise tee oleme läbi käinud, et jõuda tänasesse päeva," sõnas Solnask.

Euroopa arheoloogiapäevade raames toimuvad üritused Tallinnas, Harjumaal, Hiiumaal, Läänemaal, Muhumaal ja Tartumaal. Enamik üritustest toimub vabas õhus ja osalema on oodatud kõik huvilised, kes soovivad Eesti rikkast arheoloogiapärandist rohkem teada saada.

Eestis koordineerivad üle-Euroopalisi arheoloogiapäevi Muinsuskaitseamet ja Eesti Muinsuskaitse Selts.

Nii Eesti kui teiste riikide ürituste kavaga saab tutvuda Euroopa arheoloogiapäevade kodulehel. Täpsemat teavet Eesti kohta leiab Muinsuskaitseameti ja Eesti Muinsuskaitseseltsi kodulehtedelt.