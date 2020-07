Haabersti Linnaosa Valitsus paigaldas Haaberstisse lusitaania teeteo leviku ohjeldamiseks hiidnälkjate tarbeks mõeldud kogumiskonteineri. Samuti aitab linnaosavalitsus elanike poolt talgute korras kokku kogutud lusitaania teeteod transportida eutaneerimisele Tallinna Väikeloomade Krematooriumisse.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et kogumiskonteineri paigaldamine on pilootprojekt, millega soovitakse pakkuda elanikele abi võitlusel lusitaania teeteoga. "Linnaosavalitsus on kaardistamas lusitaania teeteo leviku asukohti linnaosas ning elanike tagasisidele tuginedes on enim hiidnäljkaid just Kakumäel. Seetõttu otsustasime esimese nii-öelda proovikonteineri just sinna piirkonda paigaldada," rääkis Hanimägi ning lisas, et kogumiskonteiner, mida linnaosavalitsus regulaarselt tühjendab hakkab paiknema aadressil Sooranna 20.

"Konteiner on mõeldud vaid lusitaania teetigude jaoks ning seetõttu palume sinna muud prügi mitte visata. Linnaosavalitsus transpordib hiidnälkjad sealt Tallinna Väikeloomade Krematooriumisse, kus nad hävitatakse," selgitas Hanimägi ning lisas, et lusitaania teeteod tuleks enne konteinerisse viskamist panna kilekotti, et vältida nälkjate väljaroomamist. Metall- või klaasanumaid palutakse konteinerisse mitte panna. "Esialgu plaanime konteinerit hoida antud asukohas ja teenust pakkuda kuni augusti lõpuni, kuid konteineri vale kasutamise korral tuleb meil see eemaldada varem," tõdes linnaosavanem.

"Lusitaania teetigu on Haabersti koduaedades tõeline nuhtlus ja seetõttu kutsume elanikke üles korraldama koos oma naabritega ka hiidnälkjate korjamise talguid," ütles linnaosavanem. Ta lisas, et ka siin on valmis linnaosavalitsus elanikele appi tulema ning aitab vajadusel talgute korras elanike poolt suuremas koguses kokku korjatud lusitiaania teeteod transportida hävitamisele. "Lusitaania teetigude leviku ohjamine Haaberstis õnnestub paremini vaid siis, kui üheskoos sellesse panustame," lõpetas Hanimägi.

Linnaosa elanikud saavad talgute korras kokku korjatud lusitaania teetigude transpordi soovist teada anda täites selleks ankeedi veebilehel https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Lusitaania-teetigu . Linnaosavalitsuse poolt pakutav hiidnälkjate transpostimine toimub vaid tööpäevadel ja see on elanike jaoks tasuta.

Kokku korjatud lusitaania teeteod saab igaüks ka ise viia Tallinna Väikeloomade Krematooriumisse. Lusitaania teeteo leviku ohjeldamiseks on Tallinna Väikeloomade Krematoorium (aadress Raba tn 40) valmis tasuta vastu võtma ja eutaneerima igas koguses lusitaania teetigusid. Krematoorium võtab linnaasutuste ja linnakodanike poolt kogutud lusitaania teetigusid vastu lahtiolekuaegadel, mis on leitavad krematooriumi kodulehel http://www.loomakrematoorium.ee/.