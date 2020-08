VIDEO! Härma: lapselt lapsele koroonaviirus hästi ei levi

"See viirus lapselt lapsele ei taha hästi levida, samuti ei levi see hästi lapselt täiskasvanule," rääkis terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma koroonaviiruse pressikonverentsil kolmapäeval. "Koolikeskkonnas on väga harva levikut esinenud."

Soovitused, kuidas sel sügisel õppetööga alustada, annab haridusministeerium koolidele järgmise nädala algul. Lisaks haridusministeeriumile saadab ka terviseamet juhised viiruse leviku tõkestamiseks, kuid üleriigiliselt distantsõppele üleminekut peetakse seejuures väga ebatõenäoliseks.

Nakatumine Eestis kasvab

Koroonaviirusesse nakatumine on Härma sõnul Eestis viimastel nädalatel kasvanud ja haigestumuskordaja on 9,9 inimest 100 000 elaniku kohta. "Juurdekasvu kiirus Eestis on praegu 39%. See on Euroopa keskmisest natukene kõrgem," nentis Härma. Eripärane on tema sõnul see, et heigestumisi on rohkem just noorte seas. "Kuna nooremapoolsete inimeste seas on ka kontaktsete arv suur, sii on eriti oluline karantiinist kinni pidada," pani Härma inimestele südamele.

Kolm Eesti suuremat kollet on kõik Tartumaaga seotud. Epidemioloogiliste uuringute käigus on terviseamet tuvastanud, et ööklubi Vabank koldega on seotud 37, ööklubi Naiiviga 21 ja ööklubi Shootersiga 19 nakkusjuhtu. Härma sõnul on oluline, et valdavalt teab terviseamet kõigi uute nakatumiste puhul nende päritolu ning viirus on seega kontrolli all.

Naaberriikides olukord tema kinnitusel rahulik. "Leedus on kasv noorte arvelt ja Lätis sissetoodud juhtumite pealt," selgitas Härma. Rootsis on langustrend stabiliseerumas. Liigsuremust esineb Härma sõnul Portugalis ja Hispaanias. "Seal on praegu ka kuumalained ning suremus on ka selle tõttu kõrge". Maailmas tervikuna on nakatumine kasvutrendis ning ka Euroopas on keskmine nakatumiskordaja üle 25.

Koroonaäpp 20. augustiks valmis

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul peaks järgmisel nädalal valmis saama mobiilirakendus, mille abil saavad inimesed teada, kas nad on kokku puutunud positiivse koroonaproovi andnud inimesega. "Arendajad on andnud mulle teada, et niinimetatud koroonaäpp on jõudnud testimise lõppjärku ning taasiseseisvumispäevaks, 20. augustiks peaks olema võimalik seda alla laadida," ütles Kiik.

Minister selgitas, et tegemist on hoiatusrakendusega. Juhul, kui inimene on puutunud kokku teise, positiivse koroonaproovi andnud inimesega, annab rakendus sellest teada. "Inimene ise ei pruugi mäletada, kellega ta kuskil üritusel või näiteks ühistranspordis kokku puutus ja kus viibis, kuid "mobiiltelefon mäletab"," rääkis Kiik.

Koroonanakatunuga kokku puutunud inimesele tuleb teavitus, mis ei avalda küll nakatunu isikut või kokku puutumise aega ja kohta, kuid annab võimaluse inimesele eneseisolatsiooni jääda ja oma tervist kontrollida. Kiik avaldas ka lootust, et rakendus võetakse inimeste poolt omaks ning seda laetakse alla võimalikult palju.

Rally Estoniat veel ei keelata

Lõuna-Eesti ralli kohta tehakse terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul otsus kolmapäeval, kuid praeguse seisuga ei ole terviseametil seda kavas ära keelata. Samuti toimub praeguste plaanide kohaselt Rally Estonia. "Kui riskid on maandatud, siis võib üritus toimuda. Kui riske langeb kokku palju, siis me ei soovita selle toimumist," rääkis Härma.

Härma sõnul tegeldaksegi praegu Rally Estonia riskide hindamisega ning riskide maandamiseks lahenduste otsimisega, et ralli MM-etapp saaks toimuda. Härma kinnitusel teevad ralli korraldajad terviseameti sajaprotsendiliselt koostööd ning see annab lootust, et lahendused ka leitakse.