Täna õhtul Tallinna Televisioonis eetrisse minev saade "Hästi, Eesti!" kutsub stuudiosse Terminaatori solisti Jaagup Kreemi ja suhtekorraldusguru Janek Mäggi, et rääkida nii haigete laste aitamisest kui ka lugusid elust enesest.

Juttu tuleb lastehaigla toetusfondist, mille nõukogu üheksa liikme hulka kuuluvadki nii Powerhouse'i-mees Janek Mäggi kui ka juulikuine lumerokkar Jaagup Kreem.

Jaagupit ongi muide lapsepõlvest saati kasvatatud abivajajate aitajaks ja endast nõrgemate kaitsjaks. Mehe sõnul on see vähim, mida teha saab. Iga heateoga muutub maailm Jaagupi sõnul paremaks paigaks, ent Eesti vajab selliseid tegusid raudselt juurde.

"Eestis on palju asju hästi – see nimekiri oleks päris pikk. Küll aga on Eestis väga-väga palju asju halvasti – see nimekiri on hetkel pikem: meil on rahvast vähe, meie inimestel on liiga vähe raha ja paljud inimesed tahavad siit ära," leiab Eesti pärast veidi südant valutav Jaagup Kreem. "Nad ei lähe siit lihtsalt minema, vaid nad tahavadki siit ära saada. Ja see on kurb."

Ja üllatus-üllatus: kui tavaliselt juhib saadet Jüri Aarma ning Artur Raidmetsa tandem, siis sedapuhku võtab külalisi pihile vaid Artur üksinda, tehes seda omal vanal heal muhedal moel.

Saade "Hästi, Eesti!" läheb TTV-s eetrisse täna, kolmapäeval algusega kell 20.45.