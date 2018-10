"Oleme Tallinna Linnavolikogule ja suursaatkondadele südamest tänulikud selle algatuse eest ning täname kõiki häid inimesi, kes toetasid kontserdipileti ostuga Tallinna Lastehaigla kõige pisemaid patsiente," ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer.

Tänasel Tallinna Linnavolikogu istungil andis volikogu esimees Mihhail Kõlvart Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhatajale Inna Kramerile üle heategevuskontserdi "Rahvusvaheline õnnitluskaart EV100" tulu projekti "Iga hetk on oluline" toetuseks.

"Aitäh kõigile, kes ostsid pileti linnavolikogu ja suursaatkondade heategevuskontserdile, mis toimus 28. septembril Alexela kontserdimajas. Iga kontserdikülastaja andis sellega oma panuse laste toetuseks. Tänan suursaadikuid ja saatkondi hea koostöö eest sellise esmakordse projekti teostamisel ning kontserdi kunstilist juhti, Risto Joosti," ütles ürituse algataja Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. "Tallinna Lastehaigla Toetusfondi "Iga hetk on oluline" projekti kaudu toetatakse Tallinna Lastehaiglasse sügavalt enneaegsete vastsündinute peredele II astme intensiivraviüksusesse perepalatite loomist ja sisustamist ning meil oli hea meel anda oma panus Eesti perede toetuseks," lisas Kõlvart.

"Oleme Tallinna Linnavolikogule ja suursaatkondadele südamest tänulikud selle algatuse eest ning täname kõiki häid inimesi, kes toetasid kontserdipileti ostuga Tallinna Lastehaigla kõige pisemaid patsiente," ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer.

"Sügavalt enneaegsete vastsündinute kiirele kosumisele aitab kaasa, kui lapse ema ja isa saavad olla kogu aeg oma beebi kõrval perepalatis – nagu ütleb ka meie heategevuskampaania nimi – iga hetk on oluline. Oli suur rõõm näha, et kontsert "Rahvusvaheline õnnitluskaart EV100" tõi Alexela kontserdimajja kohale saalitäie publikut, kes said nautida ülimalt põnevaid ja mitmepalgelisi esinejaid maailma eri paigust. Igaühe väikesest heateost sai kokku üks suur heategu."

Heategevuskontsert "Rahvusvaheline õnnitluskaart EV100" oli Tallinna Linnavolikogu ja mitmete Tallinnas olevate suursaatkondade ühine kingitus Eesti Vabariigile ning kõigile Tallinna elanikele ja külalistele. Linnavolikogu kutsus kontserdielamusest osa saama Tallinna hooldekeskuste ja sotsiaalkeskuste kliente kinkides neile tasuta pileteid.

"Rahvusvaheline õnnitluskaart EV100" oli kordumatu muusika- ja kultuurielamus, kus astusid üles artistid tervest maailmast, kes saabusid Tallinna oma riiki esindavate suursaatkondade kutsel. Kontserdi kunstiline juht oli Risto Joost. Kontserdi piletimüügist laekunud tulu anti üle Tallinna Lastehaigla Toetusfondile, et aidata Eesti suurimal lastehaiglal, Tallinna Lastehaiglal, pakkuda haiglas parimat võimalikku meditsiinilist abi.

Heategevuskontsert toimus koostöös: Ameerika Ühendriikide, Brasiilia, Iirimaa, Jaapani, Kreeka, Läti, Rumeenia ja Valgevene Suursaatkondadega Eestis.