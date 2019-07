VIDEO! Heidy Tamme möirgas tiigrina ja peletas minema peksja

Eelmisel aastal algatasid Tallinna Loomaaed ja Tallinna Loomaaia Sõprade Selts Tiigrioru kampaania, et ehitada meie ainukesele amuuri tiigrile Pootsmanile ja tema tulevasele perele loomaaeda nüüdisaegne eluala Tiigriorg.

Tiigri eest seisid kümme tuntud meest, kes rääkisid oma tiigriloo: Mihhail Kõlvart, Urmas Sõõrumaa, Ott Kiivikas, Alen Veziko, Artjom Savitski, Hannes Võrno, Jesper Parve, Kevin Renno, Karl Madis ja varalahkunud Jüri Aarma.

Sel aastal annavad oma panuse Tiigrioru valmimisse ja ajutiselt Tšehhi loomaaeda kolinud Pootsmani tagasitulekuks kümme vägevat naist: Kaja Kallas, Reet Linna, Heidy Tamme, Annely Adermann, Tanja Mihhailova-Saar, Ksenija Balta, Amani Kiivikas, Carmen Pritson ja heategevusliku kampaania Tiigriorg juht Veronika Padar.

Oma loo räägib Heidy Tamme.

Lauljatar Heidy Tamme ütleb tiiger Pootsmanni heaks korraldatavas kampaanias, et tiiger tema sees tõstis pead, kui ta nägi tänaval pealt peksmist.

Ta nägi, et üks mees peksis teist meest, kes lamas maas. Ümberringi polnud kedagi, mobiiltelefone ka sel ajal polnud. Tamme röögatas ja mees lõpetas peksmise.

"Mulle kingiti aastaid tagasi horoskoobiraamat. Kui lõin selle lahti, siis selgus, et ma pole Hiina horoskoobi järgi lammas, vaid hoopis tiiger. Hakkasin tagasi vaatama ja analüüsima, kuidas ma olen käitunud," meenutas Tamme.

"Me kõik teame, kuidas tiigrid urisevad. See tiigrike, kes tuli minust sellise võimuga välja ja röögatas, oli päästja. Hoidkem meie tiigrikesi," palub ta. "Kutsun kõiki võitlema selle eest, et Pootsmann ikkagi meie juurde tagasi saaks. Täpselt nagu inimestel, peavad ka loomal olema sobivad tingimused, et tal oleks hea."





Lauljatar tunnistab, et ootab tiigrit tagasi.

"Arvasin, et see on rohkem lastele, sest lapsed on ju sama siirad kui loomad," sõnas Tamme. "Loomaaed on selline keskkond, kus iga inimene kohtub oma ehedusega, sest loomad on ausad, nad ei tee midagi ülearust. Olen nüüd pensionär ja mul on rohkem aega. Heameelega lähen rahulikult loomaaeda jalutama."

***

Tiigriorgu saab toetada, helistades Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi annetusnumbritele. Kui helistate 900 9007, annetate 5 eurot; kui 900 9008, annetate 10 eurot; kui 900 9009, annetate 20 eurot. Samuti on võimalus Tiigrioru ehitamist toetada ülekandega seltsi arvelduskontole EE432200221010716613. Selgitusse märkida "Tiigriorg".