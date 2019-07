Heinz Valk: "Soovitan meie haridustegelastel natuke mõelda selle üle, et käekiri on nähtus inimese juures, mis saadab teda kooli algusest elu lõpuni."

Eesti poliitika- ja kunsti Grand Old Man Heinz Valk jagas Pealinnaga oma mõtteid, miks tänane protestiplakat näeb välja äärmiselt kunsti- ja esteetikakauge.

Meeleavalduste ja pikettide üheks oluliseks komponendiks on plakatid, mille eesmärk on sõnumeid edasi anda visuaalsete vahendite abil. Mida silmatorkavam plakat või bänner, seda paremini sellel olev sõnum meelde jääb.

Kui vaadata tänaseid protestijaid, siis jääb silma, et sõnumite visuaalsele kujutamisele pole erilist rõhku pandud – enamasti on tegemist jämeda vildikaga juhuslikule papitükile soditud tekstiga.

Ei saa muidugi väita, et varasematel aegadel kõik protestiplakatid väga kaunilt kujundatud oleks olnud, kuid tänane protestiplakat torkab esteetika ja kunstikaugusega kuidagi eriliselt silma.

Pealinn uuris kunstniku ja kauaaegse poliitiku Heinz Valgu käest, kas ta nõustub selle mõttega ja kui, siis miks see nii on.

Heinz Valk nõustus, et plakatite ja muude kaasaskantavate sõnumite kvaliteet langeb pidevalt. "Kui ma tuletan meelde, kas või meie laulva revolutsiooni aegsetel suurtel meeleavaldustel nähtud plakateid, siis 30 aastaga on see taseme kukkumine ikka masendav," rääkis Valk. "Ja siin võib olla mitmeid põhjuseid, kuid üheks ma pean siiski noorema põlvkonna inimeste käekirja kvaliteedi pidevat allakäiku."

Valk selgitas, et käekiri on inimesele oluline ja vajalik nähtus, mis ei sünni niisama jumala armust. Kooli minnes peab väike inimene seda hoolega treenima. "Ma mäletan, kui mina koolis käisin, oli meil kaks aastat kirjatehnika ja kuigi see oli vaevarikas ja vahel isegi vihastamapanev õpetus, siis kolmandas klassis oli meil see asi täiesti klaar," meenutas kunsti- ja poliitikaguru. "Igalühel oli loetav, korrektne kiri, käekiri selge. Ja sealt edasi vastavalt juba kooliskäimise pikkusele kujunes igalühel välja isikupärane – see ei olnud nivelleeritud – vaid väga isikupärane käekiri."

Valgu sõnul püüavad nüüd mõned tänapäeval niisugust õpetust mõtettuks pidada. "Ma söandaksin juhtida tähelepanu sellele, et isegi teadlased on juhtinud tähelepanu, et igasugune käeline tegevus on inimese aju ja mõtlemist väga tugevasti arendav. Rohkem, kui me seda, seda lihtviisiliselt ette kujutame," selgitas Valk. "Ja käsitsi kirjuamise oskus on samuti selline käeline tegevus, mis meie mõtlemist ja veel paljusid muidki ajuga seonduvaid protsesse kõvasti mõjutab. Nii huvitav kui see ka pole, on käekirja korrektsusel mõju inimese mõtlemise selgusele, süsteemsusele ja mitmetele muudele asjadele."

Valk rääkis, et tal on olnud võimalus olnud näha televisooni vahendusel mitmesugustel põhjustel nooremate inimeste – keskkooliõpilaste ja ülikooliõpilaste käekirja näidiseid. "Noh, need on paiguti ikka päris hirmuäratavad – vonklevad tähed, üks täht suurem kui teine, üks täht allpool, teine kõrgemal. On näha, et kool on ikka lasknud, nagu öeldakse, kurvist otse, üle nurga, ilma vaeva nägemata."

Valk selgitas. et korrektne, hästi loetav, selge käekiri, on ka esteetiliselt inimest arendav. "Kui ta hakkab mingit plakatit või kirjutist valmistama meeleavaldusel osalemiseks, siis kui ta on koolis korraliku käekirja omandanud, oskab ta plakatil jagada tähtedevahelist kaugust, sõnadevahelist kaugust, oskab leida sobiva asendi kogu sellele papi- või vineeritükile, ilma et keegi teda selle juures juhendaks või õpetaks. See on koos kooliskäimisega omandatus asi ja see jääb inimesele kuni tema elu lõpuni."

Heinz Valk soovitab meie haridustegelastel natuke mõelda selle üle, sest käekiri on nähtus inimese juures, mis saadab teda kooli algusest elu lõpuni. "Need on aju tegevust mõjutavad tulemid."