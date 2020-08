Imetamine on parim ja tervislikum võimalus oma beebi toitmiseks ning Ida-Tallinna Keskhaigla eesmärk on seda julgustada, innustada ning pakkuda selleks igakülgset professionaalset abi.

Täna kell 12 toimub Ida-Tallinna Keskhaigla C-korpuse ees asuval õuealal (Ravi 18, Tallinn) rahvusvahelise rinnaga toitmise nädala raames piknik rinnaga toitvatele peredele.

Tänavuse rinnaga toitmise nädala sõnumiks on "Support breastfeeding for a healthier planet!", et rõhutada imetamise toetamise olulisust mitmete keskkonna ja kliimamuutuste probleemide lahendamisel.

Me peame oma planeeti ja tervist kaitsma ning kasutama ressursse nagu maa, vesi ja energiaallikad vastutustundlikult. Imetamine on kindlalt üks kõige jätkusuutlikum ressursside kasutamine. Imetamine on parim ja tervislikum võimalus oma beebi toitmiseks ning Ida-Tallinna Keskhaigla eesmärk on seda julgustada, innustada ning pakkuda selleks igakülgset professionaalset abi. Üritusel on kohal ITK imetamisnõustajad, kes jagavad emadele soovitusi ja tuge rinnaga toitmiseks.

Piknik kestab kella 12.00-14:00 ja sel ajal:

· pakume tervislikke snäkke

· mängime imetamisteemalisi mänge

· näitame harjutusi, kuidas sünnitusjärgselt oma keha taastada

· saab jagada oma imetamiskogemusi teistega

Halva ilma eest kaitseb välitelk.