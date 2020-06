"Kujutage ette, et seisate ühes peatuses, milles sõiduplaani järgi käis buss vanasti kord tunnis, aga nüüd võite äpiga kutsuda isesõitva bussi kindlaks ajaks kohale," tutvustas Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna tootearenduse ja robootika programmijuht Raivo Sell, kuidas juba nähtavas tulevikus hakkavad inimesed oma autoga sõitmise asemel nutitelefoni abil bussi tellima.

Tulevik on Tallinnas juba kohal. 18. juunil alustas tööd iseauto ehk isejuhtiv kuuekohaline buss, mille eesmärk on sulanduda ühistranspordi osaks ning muuta see sujuvamaks, pannes ka parandamatuid autofänne oma sõidukit vähem kasutama.

Ühtsesse transpordivõrku liidetakse peagi veel kaks bussi, et hakata maailmas esmakordselt testima kolmel isejuhtival bussil põhinevat ühissõidukite süsteemi.

Tallinna linnaisad aga mõtlevad juba päris tõsiselt sellele, et meie kesklinnas võiksid ka mõne aja pärast asjad niimoodi käia, et jätad auto kuhugi linnaäärsesse parklasse ja tellid endale bussi vastu. Et niisugune tulevik kiiremini saabuks, on ühe huvitava projekti raames seljad kokku pannud mitmed innovaatilised eraettevõtted nagu näiteks Modern Mobility ja AuveTech ning nendega teevad koostööd Tallinna Tehnikaülikool, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Tallinna linn.

Isesõitev buss sooritas eksami edukalt

Ajalooline hetk saabus neljapäeval, kui Ülemiste teaduslinnakus lasti esimest korda tavaliiklusse ise sõitvad bussid, mis hakkavad huvilisi vedama Ülemiste kaubanduskeskuse, lennujaama ning Tehnopolises asuva Ernst Öpiku maja vahel.

Nagu ütles majandusministeeriumi kantsler Ando Leppiman, polnud isesõitva bussi liiklusse lubamiseks vaja muuta Eesti seadust, vaid arendajad seadsid bussi tarkvara selliseks, et ta käituks sõites vastavalt meil kehtivale liiklusseadusele.

"Buss sooritas eksami edukalt nagu autojuht, keda võib liiklusesse lasta," kinnitas ta. Asjaomased aga peavad 18. juunit ajalooliseks päevaks mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, just seetõttu, et tegu pole pelgalt ühe liiklussesse lastud isesõitva bussiga, vaid mitme sellise sõidukiga, mille liikumist on võimalik jälgida ja vajadusel korrigeerida ka ühisest juhtimiskeskusest, mis asub Ernst Öpiku nime kandvas majas Ülemiste linnakus.

Magama jäänud krokodilli märkamine

See on ühe suure ettevõtmise esimene samm, ehk algkool, nagu keegi piulikul bussiliini avamisel ütles. Nüüd järgnevad raskemad osad – keskkool, mil tuleb arendada välja 5G võrk, mis on selliste juhtimissüsteemide puhul hädavajalik. Ja ülikoolis õpib buss juba vahet tegema sellel, kas teel on näiteks lihtsalt kiiruse mahavõtmiseks pandud kühm või on seal hoopis magama jäänud krokodill.

Õnneks meil sedalaadi eristamist pole vaja teha, kuid kui Eestis välja töötatud süsteem, mis peagi jõuab ka teistesse Euroopa riikidesse, peaks ükskord ka Ameerikas juurduma, siis võib küll tulla ette, et teel lamab elus krokodill, kellest juba naljalt niimoodi üle ei sõida nagu kiiruse mahavõtmiseks pandud taristust, mida naljahambad on hakanud lamavaks politseinikuks hüüdma. "Meid juba oodatakse maailmas ja niisugune arendus on heaks näiteks meie oma Eesti tootest, millega maailma vallutada," sõnas kantsler Leppiman.

Isesõitvale bussile on aga vaja veel õpetada palju muudki, et ta ise oskaks otsustada ja hinnata teel varitsevaid ohte, aga päris ilma juhtimiskeskuseta ka kunagi hakkama ei saa, sest kellelgi võib tulla mõte võtta juhtimine üle. Kuna pole teada, mis sel ülevõtjal mõttes on, saab juhtimiskeskuses istuv operaator alati vajutada stopp nuppu ja süsteem seiskub ning sissemurdja ja saa enam sõidukeid oma tahtmise järgi suunata.

Maailmas võrdväärset ei leia

Bussid välja töötanud firma AuveTech juht Mari-Ly Klaats lubas, et sellega, mis on saavutatud ehk kuue juba valminud isesõitva bussiga nemad kindlasti ei piirdu ja rühivad edasi, et veel kogu maailma uute mudelitega üllatada.

"Sellise tehnika katsetamisel, nagu praegu on Ülemistes käsil, me maailmas võrväärset ei leiagi," ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. "Eesti saab sellise novaatorlusega ümber kujundada oma majandust , nagu kujundati ümber kogu see Ülemiste Tehnoloogiaküla ümbrus, kus need bussid nüüd sõitma hakkavad," võrdles abilinnapea uut bussitehnoloogiat kunagise tehasehoovi ümber kujundamisega moodsaks teadusarenduslinnakuks. "See, et me täna testime siin tulevikumajandust, tähendab, et ühel päeval me hakkame väga jõudsalt ka seda majandust igapäevaellu juurutama," toonitas abilinnapea.

Jääb tõesti üle oodata, et edukate katsekuude järel pole kauge ka see päev, mil saame tõesti mobiiliõpiga endale isesõitva bussi järele tellida, selle asemel, et vaevat end oma auto juhtimisega.