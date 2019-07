VIDEO JA FOTOD: Kadriorg tähistas 301. sünnipäeva suure festivaliga

20.–22. juulil toimusid Kadrioru pargis ning seal asuvates ajaloolistes hoonetes mitmed põnevad tegevused ja suurejoonelised kontserdid.

Kadrioru lossi- ja pargiansambli 301. aastapäeva tähistamiseks korraldavad Kadrioru kunstimuuseum ja Kadrioru Park kolmepäevase Kadrioru sünnipäevafestivali.

Festivali esimene päev 20. juulil on pühendatud Taani rahvuslipu Dannebrogi ja Tallinna linna 800. aastapäevale. Selle fookuses on tänapäeva Taani populaarseim leiutis – Lego. Lego-päeva tegevused toimuvad kolmes muuseumis. Kadrioru kunstimuuseumis on avatud Lego-võistluse "Laevad, linnused ja lahingud" tööde näitus ning toimub kuulsa taani kunstniku Christoffer Wilhelm Eckersbergi maali koopia tegemine Legodest. Klotsidest saavad huvilised ehitada terve päev – inspiratsiooni selleks saab näituse "Dannebrog – taevast langenud lipp. Taani kuldaja kunst" ekskursioonidelt. Lastemuuseum Miiamilla kutsub nooremaid Lego-sõpru Lego-filme tegema, Legodest meisterdama ja isegi nendega maalima. Peeter I majas räägitakse ja mängitakse mere teemal – armastus mere vastu on see, mis ühendab nii Taanit kui ka Kadrioru rajajat Peeter I.

Festivali teine päev 21. juulil oli pühendatud Kadrioru ajaloole. Lossis toimusid barokkajastu tantsude ja kostüümide meistriklassid ja Mikkeli muuseumis sai teada lillede tähendusest kunstis.

Lossiaiamängude pidulik lõpetamine toimus suurel Kontsertväljaku laval vaatemänguga "Herakles ja kuldne apelsin".