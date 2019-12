"Kui keskajal suutis inimene Tallinnas terve aasta elada, siis sai temast vaba mees. Tallinna õhk andis talle vabaduse. Ka täna on Tallinna õhk vabadus. Ja meie suureks eesmärgiks peaks olema seda säilitada. Ja see õhk peaks tooma mitte ainult vabadust, vaid see peaks meid ühendama sõltumata soost, vanusest, rahvusest ja sõltumata ka poliitilisest kuuluvusest," ütles linnapea Mihhail Kõlvart linnavalitsuse pidulikul istungil.

Kõlvarti sõnul on meie ühiskonnas praegu kõige tähtsam probleem selle unustamine, et eelkõige me oleme Eesti inimesed ja siis juba mingi erakonna liikmed.

Kõlvarti ütles, et Tallinn tähistas mööduval aastal eesti keele aastat unikaalsel viisil etteütlusega Vabaduse väljakul.

Kõlvarti sõnul kirjutas etteütlust 1870 osalejat, kelle hulgas oli nii õpilasi, täiskasvanuid, pensionäre kui ka väliseestlasi.

Kõlvart sõnul oli kõige suuremaks sündmuseks sel aastal oli laulupidu, mille õnnestumisse panustasid mitmed linnaametid. "Samuti osales laulu- ja tantsupeol suur hulk tallinlasi," lisas ta.

Reidi teed saab kevadel hinnata

Tallinna linnapea nimetas kõige suuremaks ehitusobjektiks Reidi tee, mis muuhulgas algatas mõttevahetuse linnaruumi arengust.

Kõlvarti sõnul tegeldakse praegu Tallinna linna arengu kontseptsiooni välja töötamisega.

"Meie jaoks peaks tekkima selge pilt Tallinnast, kuhu me soovime jõuda," rääkis ta. "Mis on see Tallinna linnaruum, viie või isegi 50 aasta pärast, kuhu me soovime jõuda, kuidas me soovime linna ehitada."

Kõlvarti sõnul saab kevadel hinnata, mida tähendab Reidi tee mitte kui magistraal, vaid terviklik linnaruumi projekt.

Meedia tähelepanu koondus Hollywoodi filmile

Kõlvart ütles, et meediahuvist lähtuvalt oli Tallinna selle suve kõige suurem projekt Hollywoodi filmi tegemine pealinna tänavatel.

"See puudutas meediat rohkem, kui Reidi tee ehitus või kavandatavad alkoholimüügi piirangud," rääkis ta. "See on hea näide sellest, kuidas tihti illusioon, mida tekitab meedia, omab suuremat tähtsust ja mõju, kui objektiivne reaalsus."

Kõlvarti sõnul nõudis filmitegijate tõttu linna liiklusskeem ümber tegemist, millega transpordiamet sai hästi hakkama.

"Ma arvan, et see oli hea kogemus, seda läheb vaja ka edaspidi," lisas ta.

Kõlvart ütles, et Tallinnal on kavas luua loominguline filmikeskus, kus saab igasuguseid filme teha ilma selleta, et peaks Laagna teed kinni panema.

"Linn peab mõtlema selle peale, kuidas rohkem raha teenida koostöös erasektoriga, et seda linna arenguks panustada," ütles ta.

Otsuseid tuleb hoolikalt kaaluda

Kõlvart ütles, et turismimaks oleks üheks viisiks, kuidas linn saaks oma tulusid suurendada.

Kõlvart käsitles ka alkoholimüügi piirangute teemat, kus linn püüdis erinevate huvigruppide arvamusi arvestada.

"Pöördusime avalikkuse poole selle initsiatiiviga ja palusime veel tagasisidet," rääkis ta. "Meil käis arutelu, me palusime kriitikat, meie vastasime kriitikale ja ka pakkusime mingi perioodi jooksul esitada meile ettepanekuid."

Kõlvarti sõnul soovib linn veel kõiki ettepanekuid analüüsida ning seepärast ei viida alkoholimüügi piiranguid veel volikogu menetleda.

Kõlvart tänas oma kolleege linnavalitsusest, et nad on erinevates valdkondades muutustega kaasa tulnud.

"Muutuste elluviimine on alati eriline kunst ja pinge," rääkis ta.

Linnapea ütles, et linnaplaneerimise amet võttis eesmärgiks tõsta efektiivsust pakutavate teenuste osas.

"Aga ma arvan, et linnaplaneerimise ameti puhul me ei saa öelda, et see on lihtsalt teenus kodanikele või ettevõtetele," rääkis ta. "Linnaplaneerimise puhul see on midagi rohkemad, sest iga planeering mõjutab linna arengut. Iga planeering nii või teisiti mõjutab iga Tallinna elaniku. Ja see on väga suur vastutus."

Linna juhtimine vajab visiooni

Kõlvarti sõnul ei ole võimalik igapäevaseid otsuseid teha ilma suuremat pilti ja visiooni omamata.

Kõlvart ütles, et pealinna järgmise aasta eelarve on 824 miljonit, mis on kaheksa protsenti võrra suurem kui eelmise aasta esialgne eelarve.

"Ja ma juba praegu näen, et järgmisel aastal eelarve hakkab kasvama," sõnas ta.

Linnapea rõhutas, et praegu on head ajad, aga tark on olla valmis ka kriisideks.

Kõlvart ütles, et tal on hea meel koostöö üle ülikoolidega.

"Avaliku sektori otsused peavad olema teaduspõhised," sõnas ta. "Rohkem analüüsi, rohkem teadust. Ja seega rohkem prognoose tulemuste osas."

Linnapea ütles, et eesti keel ja eesti kultuur on iga inimese mentaalsuse selgroog, aga ka meie riigi vundament.

"Ja ma arvan, et me peame olema uhked selle üle, et see vundament on nii tugev, siiani sügav," tõdes ta.